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Acun Ilıcalı rakip tanımıyor! Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak Acun Ilıca’ya karşı kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 14:10 | Son Güncelleme

TV 8 kanalının sahibi başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı futboldaki hünerlerini sergiledi. Futbola olan düşkünlüğü ile tanınan Acun Ilıcalı, kanalının arka bahçesine ayak tenisi sahası yaptırdı. Sık sık ünlü misafirleriyle ayak tenisi maçı yapan Acun Ilıcalı’nın son rakipleri ise Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak ikilisi oldu.

Acun Ilıcalı rakip tanımıyor! Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak Acun Ilıca’ya karşı kaybetti

Survivor 2020 programında Perşembe günlerine getirdiği “challange (meydan okuma)” formatıyla Acun Ilıcalı ve yakın arkadaşı İrem Kanan yarışmacılarla birçok spor müsabakasında karşılaştı. Sercan-Ardahan ve Yasin ile ayak tenisi maça yapan ikili, Nisa ve Evrim’le voleybol oynadı. Bir dönem profesyonel basketbol oyuncusu olan Barış Murat Yağcı’nın Survivor yarışmacılarından kurduğu takım ile karşılaşan Acun Ilıcalı ve İrem Kanan yalnızca sahaya çıktıkları bir ayak tenisi müsabakasını kaybetti. Onun dışında namağlup serisini sürdüren ikili izleyicilerden büyük alkış topladı.
Survivor’da başlatılan meydan okumaları Acun Ilıcalı özel yaşamında ünlü dostlarıyla gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Ayak tenisi oynamak için ünlü televizyoncu sık sık Murat Boz, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler gibi sanat dünyasının sevilen isimleriyle bir araya geliyor. Acun Ilıcalı’nın son yendiği ekip ise Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak oldu. Maçın öncesindeki ve sonrasındaki eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşan Acun Ilıcalı “yenilmez” unvanını sürdürdü.

‘BUNUN RÖVANŞI OLMALI’

TV 8 kanalının ayak tenisi sahasında bir araya gelen Acun Ilıcalı, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç kıyasıya geçen bir maça imza attılar.
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Maçın sonunda kaybeden takıma düşüncelerini soran Acun Ilıcalı bu anları paylaşmayı ihmal etmedi.
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Acun Ilıcalı’nın mağlubiyet sorusuna ise İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç birlikte “Kazanmak için gelmiştik ama olmadı. Kazanmak da var kaybetmek de. Kazanacağımızı hayal ettik hatta 1-0 öne geçtik. Görüşeceğiz, bunun rövanşı olmalı” ifadelerini kullandı.

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