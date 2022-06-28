Acun Ilıcalı resmen açıkladı: Anlaştık! ''Hull Türkiye City''

Hull City transferde boş durmuyor. Ozan Tufan'ın ardından çalışmalarına hız veren İngiliz ekibi iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Seneye ligi iyi bir konumda bitirip bir üst lige çıkmayı hedefleyen Hull City'nin gözü kararttığı ve transferlere devam edeceği öğrenildi.

FATİH TERİM'İN PRENSİNİ ALIYOR

Seri ile anlaştıklarını doğrulayan Acun Ilıcalı verdiği röportajda, "Seri muhtemelen Hull City forması giyecek. Kendisiyle anlaştık. İstanbul'da onunla birlikteydim ve futboluna hayran olduktan sonra karakterine de hayran oldum. Orkestramızın şefi olacak ve bize büyük faydası dokunacak" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada taraftarlar bu olayın ardından Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City için ''Hull Türkiye City'' benzetmesi yaptı.



