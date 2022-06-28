SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Acun Ilıcalı resmen açıkladı: Anlaştık! ''Hull Türkiye City''

Acun Ilıcalı resmen açıkladı: Anlaştık! ''Hull Türkiye City''

28.06.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı kadrosuna katarak Türkiye pazarına giriş yapan Hull City, bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve Fatih Terim'in prensi olarak gösterilen Jean Michael Seri'yi kadrosuna katıyor. Bu transfer önümüzdeki günlerde kesin olarak açıklanacak.

Acun Ilıcalı resmen açıkladı: Anlaştık! ''Hull Türkiye City''

Hull City transferde boş durmuyor. Ozan Tufan'ın ardından çalışmalarına hız veren İngiliz ekibi iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Seneye ligi iyi bir konumda bitirip bir üst lige çıkmayı hedefleyen Hull City'nin gözü kararttığı ve transferlere devam edeceği öğrenildi.

FATİH TERİM'İN PRENSİNİ ALIYOR

EHO-KgzXYAEfwkN

Seri ile anlaştıklarını doğrulayan Acun Ilıcalı verdiği röportajda, "Seri muhtemelen Hull City forması giyecek. Kendisiyle anlaştık. İstanbul'da onunla birlikteydim ve futboluna hayran olduktan sonra karakterine de hayran oldum. Orkestramızın şefi olacak ve bize büyük faydası dokunacak" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada taraftarlar bu olayın ardından Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City için ''Hull Türkiye City'' benzetmesi yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun resmen açıkladı! F.Bahçe derken G.Saray...Acun resmen açıkladı! F.Bahçe derken G.Saray...
Jesus'u 20 dakikada büyüledi! 'Göndermeyin'Jesus'u 20 dakikada büyüledi! 'Göndermeyin'
Sergen Yalçın eski mesleğine geri döndü! Beşiktaş taraftarı şaşkın...Sergen Yalçın eski mesleğine geri döndü! Beşiktaş taraftarı şaşkın...
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!

Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!

''Galatasaray'a gelmek için maçta şike yaptı''

''Galatasaray'a gelmek için maçta şike yaptı''

Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızı bitiriyor!

Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızı bitiriyor!

İstanbul aşkı neler yaptırdı! Yeni adresi...

İstanbul aşkı neler yaptırdı! Yeni adresi...

Galatasaray'ı şampiyon yapacak! Paket haline transfer sürprizi...

Galatasaray'ı şampiyon yapacak! Paket haline transfer sürprizi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Son kararı vermeden önce...

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Son kararı vermeden önce...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!

Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.