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  4. Acun Ilıcalı sert sözler söylemişti! Nagihan Karadere kansere yakalandı... "Herkes ekmeğimle oynuyor"

Acun Ilıcalı sert sözler söylemişti! Nagihan Karadere kansere yakalandı... "Herkes ekmeğimle oynuyor"

16.01.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı 'Survivor Panorama’ programında Nagihan Karadere'nin sözlerine tepki gösterdi. Ilıcalı, "Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı, ben çözemedim” demişti. Bu açıklamaya çok üzüldüğünü belirten Nagihan Karadere kanser olduğunu açıklayarak herkesi şoke etti.

Acun Ilıcalı sert sözler söylemişti! Nagihan Karadere kansere yakalandı... "Herkes ekmeğimle oynuyor"

Nagihan Karadere Nisa'nın şampiyonluğu sonrası Survivor'a sert ifadeler kullandı. Geçtiğimiz günlerde de yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunan Survivor Nagihan!a Acun Ilıcalı'dan sert tepki geldi.

Ilıcalı, hem yeni sezon için bilgilendirmeler yaptı hem de Nagihan Karadere'nin açıklamalarına cevap verdi. Nagihan'ın söylediklerini asla kabul etmediğini söyleyen Acun ılıcalı, Nagihan Karadere için şu açıklamayı yaptı:

"Nagihan hanım sağ olsun çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben onu çözemedim."

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Survivor 2022 AllStar'da yarışan Nagihan Karadere'ye Acun Ilıcalı'nın sözleri sorulunca yarışmacı şoke eden gerçeği açıkladı.

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SURVİVOR NAGİHAN'DAN KANSER AÇIKLAMASI

Nagihan Karadere kansere yakalandı! 48 yaşındaki Karadere kendisini arayan Bilal Özcan'a şu açıklamayı yaptı. "1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Hastalığını ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler, bugün anneme söyledim. Lütfen benim için dua edin" dedi.

Ekran Alıntısı

Survivor Nagihan Acun Ilıcalı'ya ulaşmaya çalıştığını da açıkladı.

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