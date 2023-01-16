Acun Ilıcalı sert sözler söylemişti! Nagihan Karadere kansere yakalandı... "Herkes ekmeğimle oynuyor"

Nagihan Karadere Nisa'nın şampiyonluğu sonrası Survivor'a sert ifadeler kullandı. Geçtiğimiz günlerde de yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunan Survivor Nagihan!a Acun Ilıcalı'dan sert tepki geldi.

Ilıcalı, hem yeni sezon için bilgilendirmeler yaptı hem de Nagihan Karadere'nin açıklamalarına cevap verdi. Nagihan'ın söylediklerini asla kabul etmediğini söyleyen Acun ılıcalı, Nagihan Karadere için şu açıklamayı yaptı:

"Nagihan hanım sağ olsun çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben onu çözemedim."

Survivor 2022 AllStar'da yarışan Nagihan Karadere'ye Acun Ilıcalı'nın sözleri sorulunca yarışmacı şoke eden gerçeği açıkladı.

SURVİVOR NAGİHAN'DAN KANSER AÇIKLAMASI

Nagihan Karadere kansere yakalandı! 48 yaşındaki Karadere kendisini arayan Bilal Özcan'a şu açıklamayı yaptı. "1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Hastalığını ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler, bugün anneme söyledim. Lütfen benim için dua edin" dedi.

Survivor Nagihan Acun Ilıcalı'ya ulaşmaya çalıştığını da açıkladı.



