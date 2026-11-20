Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde olduğu Uzak Şehir dizisi bu hafta 74. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Her bölümü sosyal medyayı sallayan dizi yine nefes kesen sahneleriyle reytingleri zirveye taşıyacak.

Dizinin yeni bölümü öncesi yeni bir fragman yayınlandı. Uzak Şehir 74. bölüm 2. tanıtımına sosyal medyada; 'Cihan bebeği öğrensin', 'Cihan artık öğrenmeli bebeği' gibi yorumlar yapıldı.

UZAK ŞEHİR 74. BÖLÜM 2. TANITIM İZLE!

#UzakŞehir I 74. Bölüm 2. Tanıtım “Ben, senin olmadığın bir hayattan korkarım..." ❤️ #UzakŞehir yeni bölümüyle pazartesi 20.00’de #KanalD’de! @ayna_yapim @ayyapim @KanalD https://t.co/0noPb5ygq7 — Uzak Şehir Dizi (@Uzaksehirdizi) November 19, 2026

UZAK ŞEHİR 74. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yangında Alya'yı kaybetmekten ölesiye korkan Cihan, bebeğini öğrenecek mi? Kurduğu tuzakta kendi kızını kaybetme korkusu yaşayan Kartal açığa çıkacak mı?

DNA testinin sonucunu öğrenen Sadakat, Cihan'a karşı tavrını değiştirecek mi? Tüm sırlar bir bir açığa çıkarken Albora'da taşlar yerinden oynayacak!