Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Dilara Aksüyek gibi başarılı isimleri bir araya getiren Daha 17 dizisi, pazar akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Her bölümüyle adından söz ettiren dizinin yeni bölümünde ise Leyla'nın öğrendiği gerçekler ön plana çıkıyor. Leyla, yalnızca Teoman'ın kardeşi olduğunu değil, aynı zamanda Aras'ın da kardeşi olduğunu öğreniyor.

DAHA 17 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

''Leyla, Teoman'ın Aras'ın kardeşi olduğunu öğrenmiş!'' #Daha17 yeni bölümüyle pazar 20.00'de sadece #KanalD'de! @kanald @pastelfilm https://t.co/bt0kxsaie7 — Daha 17 (@daha17dizi) November 19, 2026

YORUM YAĞDI

Daha 17'nin yeni bölüm fragmanı izleyicisini adeta isyan ettirdi. Sosyal medyada; 'Çok uzadı artık', 'Gerçek artık ortaya çıkmalı', 'Bırakın da Teoman gerçeği öğrensin', 'İşte beklenen fragman' gibi yorumlar yapıldı.

DAHA 17 26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla gerçeği öğrendi! Teoman'ın adının Demir olduğunu biliyor. Barış hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Teoman, Barış'ın başına gelenlerden sonra kendini suçlu hisseder.

Leyla artık sadece Teoman'ın kardeşini olmadığını değil, Aras'ın kardeşi olduğunu da biliyor! Bu gerçeği Teoman'a söylemek isteyen Leyla'ya Şebnem çok ağır sözler ediyor.