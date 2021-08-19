Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve Şeyma Subaşı'nın ablasıyla pozunu paylaştı

Bir çocuğunun annesi Şeyma Subaşı'dan boşanan Acun Ilıcalı, uzun süredir kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. Aşklarını ilan ettikten sonra sık sık görüntülenen çift Subaşı'nın ablasıyla yakınlıklarıyla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde kardeşi Şeyma Subaşı ile tatil yapan Kübra Açıl şimdi ise soluğu Acun Ilıcalı ve yeni sevgilisinin yanında aldı. Acun Ilıcalı genç sevgilisi ve Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ile olan tatil pozlarını sosyal medyadan paylaşınca gündem oldu.

Ilıcalı ve arkadaş grubu şu sıralar Yunanistan'da tatil keyfi yapıyor.

Ilıcalı geçtiğimiz günlerde de sevgilisiyle birlikte Açıl'ın kızının doğum gününe katılmıştı.

