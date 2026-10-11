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Başkalarının Hayatı 4. bölüm 1. tanıtım geldi: Kızının en yakın arkadaşıyla evlendi

Başkalarının Hayatı, 10 Ekim Cumartesi günü 3'üncü bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizide, Hülya'nın en yakın arkadaşının babasıyla evlenmesi ortalığı karıştırdı. Başkalarının Hayatı 4. bölüm 1. tanıtım heyecan yarattı.

Başkalarının Hayatı 4. bölüm 1. tanıtım geldi: Kızının en yakın arkadaşıyla evlendi

Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ’u buluşturan Başkalarının Hayatı dizisi 3. bölümüyle 10 Ekim akşamı ekrana geldi.

Dizide yaşanan en bomba sahne Fikret ve Hülya'nın evlenmesi oldu. Fikret kızının en yakın arkadaşıyla evlenince ortalık karıştı.
Başkalarının Hayatı 4. bölüm 1. tanıtım geldi: Kızının en yakın arkadaşıyla evlendi 1

Aşk, hırs ve entrikanın iç içe geçtiği sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken Başkalarının Hayatı 4. bölümden ilk fragman da hemen geldi.

Başkalarının Hayatı 4. bölüm 1. tanıtım geldi: Kızının en yakın arkadaşıyla evlendi 2

Sosyal medyada "Yasak aşk izleyeceğiz" yorumları yapılırken fragmana da "Her şey çok hızlı işleniyor", "Artık bu kaosla reytingler artar", "Ortalık karışıyor güzel olacak" yorumları yapıldı.

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Başkalarının Hayatı dizisi
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