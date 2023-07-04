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Acun Ilıcalı sevgilisi ve küçük kızı Melisa'yla mutluluk pozu verdi

04.07.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde kızının dadısını paylaşarak dikkat çeken Acun Ilıcalı'nın keyfi yerinde. Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızı Melisa ise mutluluk pozu verdi. Görenler "Şeyma kıskanır" yorumlarında bulundu.

Acun Ilıcalı sevgilisi ve küçük kızı Melisa'yla mutluluk pozu verdi

54 yaşındaki Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni yaşını kutlamıştı.

Son olarak Acun Ilıcalı 24. yaşına giren sevgilisi Altunkaya ve Şeyma Subaşı'dan olan kızı Melisa ile mutluluk pozu verdi.

Melisa'nın Çağla ile de arasının iyi olduğu gözlenirken pozları görenler "Şeyma görmesin", "Şeyma kıskanır" yorumlarında bulundu.

Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu... Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu...

Ekran Alıntısı

DADISINI PAYLAŞMIŞTI

Acun Ilıcalı son olarak Melisa'nın dadısını öptüğü ve ona sevgi gösterdiği anları paylaştı. Ilıcalı paylaşıma ise "Bir dadıdan daha fazlası" yorumunda bulunmuştu.


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Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya sevgilisi yaşında

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