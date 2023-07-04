Acun Ilıcalı sevgilisi ve küçük kızı Melisa'yla mutluluk pozu verdi

54 yaşındaki Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni yaşını kutlamıştı.

Son olarak Acun Ilıcalı 24. yaşına giren sevgilisi Altunkaya ve Şeyma Subaşı'dan olan kızı Melisa ile mutluluk pozu verdi.

Melisa'nın Çağla ile de arasının iyi olduğu gözlenirken pozları görenler "Şeyma görmesin", "Şeyma kıskanır" yorumlarında bulundu.

DADISINI PAYLAŞMIŞTI

Acun Ilıcalı son olarak Melisa'nın dadısını öptüğü ve ona sevgi gösterdiği anları paylaştı. Ilıcalı paylaşıma ise "Bir dadıdan daha fazlası" yorumunda bulunmuştu.



