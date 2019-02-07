Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa’nın velayeti kimde?

Ani boşanma kararlarıyla herkesi şaşırtan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor. Bir süredir ünlü bir DJ ile aşk yaşadığı konuşulan ve sık sık tatil için ülke dışına çıkan Şeyma Subaşı kızıyla ilgili flaş bir karar aldı.
Şeyma Subaşı’nın yurtdışı seyahatlerinin yoğunluğu sebebiyle Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı anlaşarak kızları Melisa’nın velayetinin babası Acun Ilıcalı’ya verilmesi için mahkemeye başvurdu.
Mahkeme başvuruyu kabul ederek velayetin babaya yani Ilıcalı’ya verilmesini onayladı.
Sözcü'den Ömercan ALTAY'ın haberine göre, Şeyma Subaşı’nın sık sık seyahate çıkması nedeniyle Melisa’nın yerleşik bir bir düzene alışkanlık sağlayamaması ve kısa süre sonra okula başlayacak olması bu anlaşmaya yol açtı…
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