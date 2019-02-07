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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa’nın velayeti kimde?

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 07.02.2019 11:18 | Son Güncelleme

2018 senesinin Aralık ayında anlaşmalı bir şekilde boşanma kararı alan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın kızları Melisa'nın velayeti baba Ilıcalı'ya verildi.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa’nın velayeti kimde?

Ani boşanma kararlarıyla herkesi şaşırtan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor. Bir süredir ünlü bir DJ ile aşk yaşadığı konuşulan ve sık sık tatil için ülke dışına çıkan Şeyma Subaşı kızıyla ilgili flaş bir karar aldı.

Şeyma Subaşı’nın yurtdışı seyahatlerinin yoğunluğu sebebiyle Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı anlaşarak kızları Melisa’nın velayetinin babası Acun Ilıcalı’ya verilmesi için mahkemeye başvurdu.

Mahkeme başvuruyu kabul ederek velayetin babaya yani Ilıcalı’ya verilmesini onayladı.

Sözcü'den Ömercan ALTAY'ın haberine göre, Şeyma Subaşı’nın sık sık seyahate çıkması nedeniyle Melisa’nın yerleşik bir bir düzene alışkanlık sağlayamaması ve kısa süre sonra okula başlayacak olması bu anlaşmaya yol açtı…


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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı Melisa’nın velayeti

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yani yazik günah kiza annesinin yolu yol degil
çocuk dominikte büyür
doğrusu olmuş çocuk her ay yenibir baba göreceğine her gün babasını görür
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