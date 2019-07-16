MAGAZİN

Acun ılıcalı sürat teknesiyle şovunu yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2019 10:37 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde 3 tane sürat teknesi olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı, sürat teknesiyle hız yapmayı sevdiğini söylemişti. Acun Ilıcalı son olarak 6 saatlik yolu 1 saatte katederek gündeme geldi

Acun ılıcalı sürat teknesiyle şovunu yaptı

Acun ılıcalı, Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu 'Sabah Sohbeti' programına konuk olmuş ve mal varlığıyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti.

Amerika, Dominik ve Türkiye'de 3 tane sürat teknesi olduğunu dile getiren Ilıcalı, hız tutkusunu ise şu şekilde açıklamıştı:

"Uçağım var. Amerika'da, Dominik'te ve Türkiye'de 3 tane sürat teknem var. 12 tane motorum var. 2 tane yatım var. Ben, bir şeyden zevk aldığım için bir şey alan biriyim. Sürat teknesinin üzerinde 20-25 saat durabilirsin. Biz geçen yıl 100 saat durmuşuz. Dün Bodrum'dan Çeşme'ye geldim. 50 dakika sürdü. 140 mile çıktık. Deniz yumuşadı bir an. Yaşayan bilir o anı. Sürate karşı bir zevkim var. Denizde çok kazam yok."

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Bu açıklamalarından sonra Acun Ilıcalı sürat teknesiyle Çeşme'den Mikanos'a giderken görüntülendi.

Normal şartlardaki deniz yolculuğu yaklaşık 6 saat sürerken, Acun Ilıcalı; ultra lüks sürat teknesiyle bu mesafeyi sadece 1 saatte katetti.


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