Acun ılıcalı sürat teknesiyle şovunu yaptı

Acun ılıcalı, Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu 'Sabah Sohbeti' programına konuk olmuş ve mal varlığıyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti.

Amerika, Dominik ve Türkiye'de 3 tane sürat teknesi olduğunu dile getiren Ilıcalı, hız tutkusunu ise şu şekilde açıklamıştı:

"Uçağım var. Amerika'da, Dominik'te ve Türkiye'de 3 tane sürat teknem var. 12 tane motorum var. 2 tane yatım var. Ben, bir şeyden zevk aldığım için bir şey alan biriyim. Sürat teknesinin üzerinde 20-25 saat durabilirsin. Biz geçen yıl 100 saat durmuşuz. Dün Bodrum'dan Çeşme'ye geldim. 50 dakika sürdü. 140 mile çıktık. Deniz yumuşadı bir an. Yaşayan bilir o anı. Sürate karşı bir zevkim var. Denizde çok kazam yok."

Bu açıklamalarından sonra Acun Ilıcalı sürat teknesiyle Çeşme'den Mikanos'a giderken görüntülendi.

Normal şartlardaki deniz yolculuğu yaklaşık 6 saat sürerken, Acun Ilıcalı; ultra lüks sürat teknesiyle bu mesafeyi sadece 1 saatte katetti.



