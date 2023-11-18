Acun Ilıcalı Survivor'da görmek istediği iki efsane futbolcuyu açıkladı! 'Sunmama bile gerek yok'

Her açıklaması ve her paylaşımı olay olan ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, yine bir Survivor açıklamasıyla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde Nur Tuğba Namlı'nın Youtube programına konuk olan Ilıcalı "'Survivor’a keşke almasaydım’ dediğiniz kimse var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekmişti.

Ilıcalı, “Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor’ı soruyorlar Survivor’ı bana sormayın' diyor.

Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?' dedim. 'Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş.' dedi. 'Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın' dedim” ifadelerine yer vermişti.

Ilıcalı’nın sert açıklamalarında kastettiği kişinin Serkay Tütüncü olduğu iddia edilmiş ve ünlü isim Ilıcalı'ya cevap vermişti.

İş insanı ve Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, şimdi de Asist Analiz programında önemli bir açıklamada bulundu. Süper Lig’de görev almış hangi futbolcuları Survivor programına götürmek isteyeceği sorulan Ilıcalı, iki efsane ismi açıkladı.

Ilıcalı; "Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ı al, sonra televizyonun karşısına geç izle. Sunmama bile gerek yok ondan sonra."







