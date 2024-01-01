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  4. Acun Ilıcalı Survivor geleneğini bozmadı! Survivor 2024'ü zıplayan klasik otomobille açtı

Acun Ilıcalı Survivor geleneğini bozmadı! Survivor 2024'ü zıplayan klasik otomobille açtı

01.01.2024 21:28 | Son Güncelleme:
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Survivor 2024 heyecanı başladı. Her yıl Survivor adasına girişi olay olan Acun Ilıcalı, Dominik'te yine geleneği bozmadı. Geçtiğimiz yıl deniz uçağı kullanan Acun Ilıcalı bu defa zıplayan klasik bir otomobili tercih etti. Survivor'daki o görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

Dominik'te aylarca sürecek olan zorlu macera Survivor 2024 hızlı başladı. Her yıl adaya farklı bir giriş yapan Ilıcalı, bu yıla da damgasını vurdu. Ilıcalı Survivor adasına iddialı bir giriş yaptı.

Bu defa zıplayan bir klasik otomobili tercih eden Acun Ilıcalı, yanına Sahra ve Hakan'ı da alarak Dominik yollarında tur attı.

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Müzik eşliğinde klasik aracı kullanan Ilıcalı, Survivor'da oyun alanına giriş yaptı.

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UÇAK KULLANMIŞTI

Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl da önce spor bir otomobil kullanmış ardından ise büyük bir sürpriz yaparak deniz uçağına geçmişti.

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Ilıcalı kendi kullandığı uçakla Survivor adasına gelmişti.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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