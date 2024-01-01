Acun Ilıcalı Survivor geleneğini bozmadı! Survivor 2024'ü zıplayan klasik otomobille açtı

Dominik'te aylarca sürecek olan zorlu macera Survivor 2024 hızlı başladı. Her yıl adaya farklı bir giriş yapan Ilıcalı, bu yıla da damgasını vurdu. Ilıcalı Survivor adasına iddialı bir giriş yaptı.

Bu defa zıplayan bir klasik otomobili tercih eden Acun Ilıcalı, yanına Sahra ve Hakan'ı da alarak Dominik yollarında tur attı.



Müzik eşliğinde klasik aracı kullanan Ilıcalı, Survivor'da oyun alanına giriş yaptı.

UÇAK KULLANMIŞTI

Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl da önce spor bir otomobil kullanmış ardından ise büyük bir sürpriz yaparak deniz uçağına geçmişti.

Ilıcalı kendi kullandığı uçakla Survivor adasına gelmişti.









