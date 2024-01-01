Survivor All Star Turabi Poyraz kavgasıyla başladı! "O aldığın steroidler bitince dibime çökeceksin"

Survivor All Star 1 Ocak 2024 itibariyle ekran macerasına başladı. Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor'da her iki takımda da ünlü eski yarışmacılar yer alıyor.

Survivor'ın daha ilk gününde ise kavga yaşandı. Survivor'da oyun sırasında sinirlenen Turabi Çamkıran, Yiğit Poyraz'ın üzerine yürüdü. D

Diğer yarışmacılar Turabi'yi tutmakta güçlük çekti.



Poyraz ise iki aydır saygısızlık kışkırtma yapıldığını söyledi.

"STEROİD BEBEĞİ"

Turabi ise Poyraz'a "O aldığın steroidler bitince dibime çökeceksin. Steroid bebeği. Sana saygıyı öğreteceğim. Senin biberonunu emziğini getirdim. Efendiliği öğretecek son adamsın." diye bağırdı.







