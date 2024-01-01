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Survivor All Star Turabi Poyraz kavgasıyla başladı! "O aldığın steroidler bitince dibime çökeceksin"

01.01.2024 21:12 | Son Güncelleme:
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Ünlü eski yarışmacıların yeniden mücadele edeceği Survivor 2024 All Star gerilimli başladı. Survivor'un ilk bölümünde Turabi ve Poyraz arasında çıkan kavgayı diğer yarışmacılar ayırdı. Turabi'nin Poyraz'a "O aldığın steroidler bitince dibime çökeceksin. Steroid bebeği" diye bağırması dikkat çekti.

Survivor All Star 1 Ocak 2024 itibariyle ekran macerasına başladı. Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor'da her iki takımda da ünlü eski yarışmacılar yer alıyor.

Survivor'ın daha ilk gününde ise kavga yaşandı. Survivor'da oyun sırasında sinirlenen Turabi Çamkıran, Yiğit Poyraz'ın üzerine yürüdü. D
Diğer yarışmacılar Turabi'yi tutmakta güçlük çekti.

poyraz
Poyraz ise iki aydır saygısızlık kışkırtma yapıldığını söyledi.

TURABİ

"STEROİD BEBEĞİ"

Turabi ise Poyraz'a "O aldığın steroidler bitince dibime çökeceksin. Steroid bebeği. Sana saygıyı öğreteceğim. Senin biberonunu emziğini getirdim. Efendiliği öğretecek son adamsın." diye bağırdı.

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