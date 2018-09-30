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Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.09.2018 15:59 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Amerika'nın en büyük kanallarından birisi olan FOX TV'yle bir proje üzerinde anlaştıklarını duyurdu. Ilıcalı ardından Survivor ile ilgili bir sürprizi duyurdu

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

4 yıl önce TV8'i alarak medya patronu olan ve yurt dışındaki çeşitli ülkelerde dikkat çeken projelere imza atan Acun Ilıcalı, şimdi de Amerika'nın en büyük kanallarından Fox TV'de bir formatın prodüksiyonunu üstleneceğini açıkladı.

Vatan Gazetesi yazarı Oya Doğan'a konuşan Acun Ilıcalı, ''Amerika'nın dört büyük kanalından biri olan Fox, yeni çıkaracağı bir formatı bizim üretmemizi istiyor'' dedi. Bu gelişmenin nasıl yaşandığını ise şu sözlerle anlattı:

  • Dünyaya sattığımız Exathlon formatımız hakkında görüşmek için iki defa Dominik'e geldiler. Orada bizim prodüksiyonumuza, işimizi nasıl yaptığımıza baktılar. Sonra bana 'Exathlon'u 2 gün yayınlasanız olur mu?' diye sordular.
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'ÇOK İYİ PARA KAZANIRIM AMA...'

  • Ben de 'Olmaz, kabul etmem. Olay bir şey satmak değil. Bir şeyi eğer doğru şekilde konumlandıramazsam, Fox'a 20 bölüm satsam ne olacak ki? Evet, çok iyi para kazanacağım ama o beni mutlu etmeyecek. Ben o piyasada başarılı olmak istiyorum. O yüzden 2 bölümün başarılı olacağına inanmıyorum' dedim.
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  • Daha sonra tekrar geldiler ve kendi formatlarını bizim yapmamızı istediler. İnşallah nisan ayında Amerika'da yayında olacağız. Prensipte anlaştık, detaylarda bir yerlerde takılmazsak çok eğlenceli bir formatı yapacağız.

O SES TÜRKİYE'Yİ BEYAZIT ÖZTÜRK MÜ SUNACAK?

Acun Ilıcalı ardından O Ses Tükiye'nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'e bırakacağı yönündeki iddialara da açıklık getirdi. ''Bizim her yan yana gelişimiz olay oldu. O nedenle Acun-Beyaz avantajını kullanmamız lazım'' diyen Ilıcalı, şöyle konuştu:

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'BEYAZ HER POZİSYONDA OYNAYACAK BİRİ'

Bu sene Beyaz'ın jüri, Acun'un moderatör olacağı 'O Ses Türkiye' izleyeceksiniz. Haklısınız, çekim süreleri bana bu yoğunlukta büyük baskı yaratıyor. Ama ona zamanla karar vereceğiz. Beyaz her pozisyonda oynayabilecek biri. Fakat şimdi böyle bir birliktelik varken bunu en güçlü şekilde ekrana koymak istiyoruz. En güçlü şekilde Acun moderatör, Beyaz, Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz jüri üyesi.

SURVİVOR'DA NELER OLACAK?

Öte yandan Acun Ilıcalı, Survivor için de bir sürprizleri olduğunu açıklayarak, Olimpik Survivor üzerine gideceklerini aktardı.

Son olarak Oya Doğan'ın ''Peki iş dünyasında bundan sonra sizi ne mutlu eder?'' sorusuna Acun Ilıcalı, şu sözlerle yanıt verdi:

"Dünyanın en büyük prodüksiyon şirketi olmak mutlu eder. Buna da çok uzak değilim."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
eger foxs tv le anlaştıysan sen de adam değilsin acuuuuunnnnnnnnnnn
hadise ve murattan gınağı geldi artık nezaman değişecekler?
yav halen izleyen var mı? var var tabi. kendisi gibi olan çok
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