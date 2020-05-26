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Acun Ilıcalı: Tarihin en zor sezonu olacak

FUTBOL HABERLERİ  | 26.05.2020 10:39 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram'da yaptığı canlı yayında kırdığı rekorun ardından konuştu. Ilıcalı, "Bence bu sezon, tarihin en zor sezonu olacak. Tabii ki de seyircisiz olacak. Tatsız ve tuzsuz olacak ama futbola ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı: Tarihin en zor sezonu olacak

Eski bir spor muhabiri olan ve sonrasında iş insanı olarak ünlü bir televizyoncu haline gelen Acun Ilıcalı Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen futbol ligleriyle alakalı görüşlerini de aktardı.

Acun Ilıcalı, maçların seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili, "Tatsız ve tuzsuz olacak ama futbola ihtiyacımız var" dedi.

İŞTE ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMASI;

"Çok zorlu bir sezon oldu. Futbolcular için de çok zor oldu. Çok futbolcu arkadaşım da var, ne kadar zorluklar çektiklerini gördüm. Oynayamadılar, antrenmansız kaldılar, vücutları korumak çok kolay değil.. Bence bu sezon, tarihin en zor sezonu olacak. Tabii ki de seyircisiz olacak. Tatsız ve tuzsuz olacak ama futbola ihtiyacımız var. Hiçbirimiz futbolsuz yapamıyoruz. O yüzden bir an önce geri dönsünler, şu zevki yaşayalım." (DHA)


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