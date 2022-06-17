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  4. Acun Ilıcalı transfer bombasını patlatmak üzere! ''Lewandowski neden olmasın?''

Acun Ilıcalı transfer bombasını patlatmak üzere! ''Lewandowski neden olmasın?''

17.06.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Robert Lewandowski gemileri yaktı. Barcelona'nın ısrarlı tekliflerini geri çeviren yönetim ile görüşen Polonyalı forvet, kolaylık sağlanmasını talep etti. Bu olayların ardından Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'dan flaş bir paylaşım geldi. Instagram adresinden Lewandowski ile fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Neden olmasın?'' yorumunda bulundu.

Acun Ilıcalı transfer bombasını patlatmak üzere! ''Lewandowski neden olmasın?''
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Robert Lewandowski gemileri yaktı. Barcelona'nın ısrarlı tekliflerini geri çeviren yönetim ile görüşen Polonyalı forvet, kolaylık sağlanmasını talep etti. 40 milyon euro'luk bonservis bedelinin kendisi için tatmin edici olduğunu belirten 34 yaşındaki golcü, Barcelona'ya gitmek istediğini belirtti.

1 YILI DAHA VAR

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Polonyalı golcü daha önce yaptığı açıklamada, "Beni sözleşmemin sonuna kadar tutmaktansa, Bayern için benden kazanabilecekleri parayı alıp yatırım yapmak daha iyi bir seçenek. Duygularımızı kenara koymalı ve sakince bu karmaşaya bir son vermeliyiz" demişti. 2023'e kadar kontratı bulunan Polonyalı yıldızın ayrılması kesin gözüküyor.

ACUN ILICALI PAYLAŞTI: NEDEN OLMASIN?

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Instagram adresinden Lewandowski ile fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Neden olmasın?'' yorumunda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
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