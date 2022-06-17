Acun Ilıcalı transfer bombasını patlatmak üzere! ''Lewandowski neden olmasın?''

Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Robert Lewandowski gemileri yaktı. Barcelona'nın ısrarlı tekliflerini geri çeviren yönetim ile görüşen Polonyalı forvet, kolaylık sağlanmasını talep etti. 40 milyon euro'luk bonservis bedelinin kendisi için tatmin edici olduğunu belirten 34 yaşındaki golcü, Barcelona'ya gitmek istediğini belirtti.

1 YILI DAHA VAR

Polonyalı golcü daha önce yaptığı açıklamada, "Beni sözleşmemin sonuna kadar tutmaktansa, Bayern için benden kazanabilecekleri parayı alıp yatırım yapmak daha iyi bir seçenek. Duygularımızı kenara koymalı ve sakince bu karmaşaya bir son vermeliyiz" demişti. 2023'e kadar kontratı bulunan Polonyalı yıldızın ayrılması kesin gözüküyor.

ACUN ILICALI PAYLAŞTI: NEDEN OLMASIN?

Instagram adresinden Lewandowski ile fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Neden olmasın?'' yorumunda bulundu.



