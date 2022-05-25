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Acun Ilıcalı, Türkiye pazarından çıkamıyor! Hatayspor'un oyuncularına teklif yaptı

25.05.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere'den Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı'nın gözü Türkiye'de! Transfer döneminin başlayacak olmasıyla birlikte takımına takviyeler yapmaya hazırlanan Ilıcalı, Hatayspor'dan Saba Lobjanidze ve Ayoub El Kaabi'ye kancayı taktı.

Acun Ilıcalı, Türkiye pazarından çıkamıyor! Hatayspor'un oyuncularına teklif yaptı

Acun Ilıcalı'nın gözü, kulağı Türkiye'de... Hull City'yi almasına rağmen Türkiye pazarından vazgeçemeyen Ilıcalı, Hatayspor'dan iki oyuncuya kancayı taktı. Hatayspor'dan da Ömer Erdoğan, Saba Lobjanidze ve Ayoub El Kaabi hakkında açıklama geldi. Güney ekibinde başkanvekili Mustafa Özat, iki oyuncuları için Hull City'den teklif geldiğini söyledi.

"BIRAKMASI BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

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Radyospor'a konuk olan Hatayspor Başkanvekili Mustafa Özat, "Ömer Erdoğan Hocamız'ın görevi bırakması bizim için sürpriz oldu, beklemiyordum. Ben olsaydım; canlı yayında bu durumu açıklamak yerine önce yönetim kuruluyla paylaşırdım. Fakat canlı yayında bu tür kararları açıklamak moda oldu. Ömer Hoca'yı eleştirmek için bunu söylemiyorum. Onu çok seviyoruz, yolu açık olsun." dedi.

"SABA LOBJANİDZE VE AYOUB EL KAABİ İÇİN TEKLİFTE BULUNDU"

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Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiliz takımı Hull City'den iki futbolcuları için teklif aldıklarını açıklayan Özat, "Hull City, Saba Lobjanidze ve Ayoub El Kaabi için teklifte bulundu. Biz de yönetim kurulumuzda bu konuyu konuştuk. Ancak henüz bir bonservis bedeli belirlemedik" dedi.


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Hatayspor Acun Ilıcalı
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