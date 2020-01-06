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  4. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gündeme bomba gibi düştü! Olay olan fotoğraf (Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya kimdir?)

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gündeme bomba gibi düştü! Olay olan fotoğraf (Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı'ndan ayrıldıktan sonra adı uzun süre adı Ayça Çağla Altunkaya ile anılan Acun Ilıcalı son hareketiyle gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya'yı yakın takibe aldı! Peki Ayça Çağla Altunkaya kimdir ve kaç yaşında?

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gündeme bomba gibi düştü! Olay olan fotoğraf (Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya kimdir?)

Acun Ilıcalı'nın adı Şeyma Subaşı'dan ayrılmasının ardından 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile anılmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yaz ayında Ilıcalı'nın motoruna binen ardından da bir teknede görüntülenen Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

Altunkaya, O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında ekrana yansıtılarak yeniden gündem olmuş ve dansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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Bu hareketin ardından sosyal medya hesabında TV8'den bol bol paylaşım yapan Ayça Çağla Altunkaya son olarak da Acun Ilıcalı ile takipleşmeye başladı.

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Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya'yı yakın takibe aldı! Acun'un bu hamlesi aşk dedikodularını yeniden alevlendirdi.

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Tüm bunlar gündemde konuşulurken Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın selfiesi gündeme bomba gibi düştü. Bu kare için sosyal medyada "Acun Ilıcalı'nın yüzünü güldüren aşk" yorumları yapıldı. Peki çok konuşulan Ayça Çağla Altunkaya kimdir? İşte hakkında bilinenler:

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Son günlerde sık sık magazin basınında konuşulan Ayça Çağla Altunkaya 21 yaşında... Ayça Çağla Altunkaya ilk kez Acun'un sürat teknesinde görülmüş, sonra da Mikonos sokaklarında birlikte yürümüşlerdi. 21 yaşında olan ve Acun'un eski eşi Şeyma Şubası'ya olan benzerliği ile konuşan Ayça Çağla Altunkaya aslen Yalovalı.

Çağla Ayça Altunkaya'nın 1999 doğumlu. Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu söyleniyor. Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbola olan düşkünlüğü ise daha çocukluğundan geliyor.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
biz kalkıp bırakın 20 yi 25 yaşındaki biriyle aşk yaşasak adımız sübyancıya çıkar, zaten benim gibiler korkar yanında kızı yaşındakiyle flört etmeyi iyi ki kendime yetecek kadar param var zengin değilim çok şükür.
ACUNDAKİ PARA VE ŞÖHRET BENDE OLACAK BEN NE BUNA NEDE ŞEYMAYA MI BAKARIM YAZIK ACUNA BULAMIYOR KALEMLE ÇİZİLMİŞ GİBİ BİRİNİ. YOKLUKTANMI ÇIKTIN BE ABİİİİ
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