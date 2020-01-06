Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gündeme bomba gibi düştü! Olay olan fotoğraf (Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya kimdir?)

Acun Ilıcalı'nın adı Şeyma Subaşı'dan ayrılmasının ardından 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile anılmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yaz ayında Ilıcalı'nın motoruna binen ardından da bir teknede görüntülenen Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

Altunkaya, O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında ekrana yansıtılarak yeniden gündem olmuş ve dansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu hareketin ardından sosyal medya hesabında TV8'den bol bol paylaşım yapan Ayça Çağla Altunkaya son olarak da Acun Ilıcalı ile takipleşmeye başladı.

Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya'yı yakın takibe aldı! Acun'un bu hamlesi aşk dedikodularını yeniden alevlendirdi.

Tüm bunlar gündemde konuşulurken Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın selfiesi gündeme bomba gibi düştü. Bu kare için sosyal medyada "Acun Ilıcalı'nın yüzünü güldüren aşk" yorumları yapıldı. Peki çok konuşulan Ayça Çağla Altunkaya kimdir? İşte hakkında bilinenler:

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Son günlerde sık sık magazin basınında konuşulan Ayça Çağla Altunkaya 21 yaşında... Ayça Çağla Altunkaya ilk kez Acun'un sürat teknesinde görülmüş, sonra da Mikonos sokaklarında birlikte yürümüşlerdi. 21 yaşında olan ve Acun'un eski eşi Şeyma Şubası'ya olan benzerliği ile konuşan Ayça Çağla Altunkaya aslen Yalovalı.

Çağla Ayça Altunkaya'nın 1999 doğumlu. Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu söyleniyor. Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbola olan düşkünlüğü ise daha çocukluğundan geliyor.



