Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı'dan yeni fotoğraflar! Ayça Çağla Altunkaya Dominik'ten dönemiyor

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışan Acun Ilıcalı uzun süredir Dominik'te... Bir süredir birlikte olduğu iddia edilenAyça Çağla Altunkaya da kendisiyle beraber... İddialara göre Ayça Çağla Altunkaya geçtiğimiz gün yeni fotoğraflar paylaştı.

20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı'nın yeni pozları sosyal medyada gündem oldu.

Kış aylarında yine yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın yaptığı programda görüntülenen Altunkaya’nın, Survivor çekimleri için Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Acun Ilıcalı’nın yanında olduğu ortaya çıkmıştı.

2000 doğumlu Altunkaya, koronavirüs salgınından dolayı sevgilisi Acun Ilıcalı ile birlikte Dominik’te mahsur kaldı.

