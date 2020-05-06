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Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı'dan yeni fotoğraflar! Ayça Çağla Altunkaya Dominik'ten dönemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 08:54 | Son Güncelleme

Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı'nın yeni pozları ortaya çıktı. Altunkaya koronavirüs sonrası Dominik'te kaldı ve Türkiye'ye dönemiyor.

Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı'dan yeni fotoğraflar! Ayça Çağla Altunkaya Dominik'ten dönemiyor

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışan Acun Ilıcalı uzun süredir Dominik'te... Bir süredir birlikte olduğu iddia edilenAyça Çağla Altunkaya da kendisiyle beraber... İddialara göre Ayça Çağla Altunkaya geçtiğimiz gün yeni fotoğraflar paylaştı.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gündeme bomba gibi düştü! Olay olan fotoğraf (Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya kimdir?)Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gündeme bomba gibi düştü! Olay olan fotoğraf (Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya kimdir?)

20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı'nın yeni pozları sosyal medyada gündem oldu.

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Kış aylarında yine yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın yaptığı programda görüntülenen Altunkaya’nın, Survivor çekimleri için Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Acun Ilıcalı’nın yanında olduğu ortaya çıkmıştı.

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2000 doğumlu Altunkaya, koronavirüs salgınından dolayı sevgilisi Acun Ilıcalı ile birlikte Dominik’te mahsur kaldı.

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