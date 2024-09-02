Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi sızdı! Üzerinde yazan not dikkat çekti

Özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya hakkında son olarak bebek bekledikleri haberi gündem olmuş ve Altunkaya, “Her iki ayda bir benim hamilelik haberimi yapmaktan vazgeçin..." diyerek çıkan haberleri yalanlamıştı. Evlenmek için gün sayan çiftin düğün davetiyesi sosyal medyaya sızdı. Siyah renginin hakim olduğu davetiyede çift davetlilerden törende sosyal medya kullanmamalarını rica etti.

DİKKAT ÇEKEN NOT

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. Birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen çift, 4 Eylül Çarşamba akşamı Esma Sultan Yalısı'nda 'evet' diyecek.

Dördüncü kez nikah masasına oturacak Acun Ilıcalı, yakın arkadaşlarının olduğu küçük bir grupla düğün yapmayı planlıyor.

Evlenmelerine sayılı gün kalan çiftin düğün davetiyesi sosyal medyada gündem oldu.

Tamamen siyah bir tema seçilen davetiyede Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya davetlilere, "Lütfen, sosyal medya olmasın." diye not düştü.