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  4. Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi sızdı! Üzerinde yazan not dikkat çekti

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi sızdı! Üzerinde yazan not dikkat çekti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
02.09.2024 23:32
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Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi ortaya çıktı. Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı, kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile 4. evliliğini yapacak. Çiftin 4 Eylül Çarşamba akşamı gerçekleşecek düğün davetiyesinde siyah tasarım hakimken davetiyede bulunan not dikkatlerden kaçmadı. İkilinin davetlilerden bir ricası var. İşte detaylar...

Özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya hakkında son olarak bebek bekledikleri haberi gündem olmuş ve Altunkaya, “Her iki ayda bir benim hamilelik haberimi yapmaktan vazgeçin..." diyerek çıkan haberleri yalanlamıştı. Evlenmek için gün sayan çiftin düğün davetiyesi sosyal medyaya sızdı. Siyah renginin hakim olduğu davetiyede çift davetlilerden törende sosyal medya kullanmamalarını rica etti.

DİKKAT ÇEKEN NOT

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. Birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen çift, 4 Eylül Çarşamba akşamı Esma Sultan Yalısı'nda 'evet' diyecek.

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Dördüncü kez nikah masasına oturacak Acun Ilıcalı, yakın arkadaşlarının olduğu küçük bir grupla düğün yapmayı planlıyor.

Evlenmelerine sayılı gün kalan çiftin düğün davetiyesi sosyal medyada gündem oldu.

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Tamamen siyah bir tema seçilen davetiyede Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya davetlilere, "Lütfen, sosyal medya olmasın." diye not düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya Şeyma Subaşı
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