Acun Ilıcalı, yıllık kazancını canlı yayında açıklayınca Candaş Tolga Işık hayretler içinde kaldı!

İngiltere Championship'te bu sezon geride kalan 11 resmi maçta topladığı 17 puanla 9. sırada yer alan ve play-off potasıyla arasında 1 puan bulunan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Takımının yalnızca bir senede kazandığı parayı açıklayan Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ı hayretler içinde bıraktı.

"SÜPER LİG TAKIMININ MİNİMUM 5 KATI"

Acun Ilıcalı, "Korsan yayın Acun’a bir şey yapamaz ama kulüpleri öldürür. Bugün benim İngiltere’deki kulübümden aldığımız para, Türkiye’deki herhangi Süper Lig takımının minimum 5 katı." dedi. Candaş Tolga Işık bu açıklamanın ardından şaşkınlığına engel olamadı.

"HULL CİTY İÇİN BİR TÜRK TAKIMI DİYEBİLİRİZ"

Takımı hakkında açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Hull City için bir Türk takımı diyebiliriz. İngiltere'nin en güzel birkaç şehrinden biri. Bir şarkıları var, "Turks all over the world. (Türkler dünyanın her yerinde)" diyorlar. İnşallah onları mutlu ederiz." açıklamasını yaptı.

