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Acun paylaştı: Survivor 2018'den ilk fotoğraf

MAGAZİN HABERLERİ | 07.02.2018 09:54 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Survivor adasından ilk fotoğrafı, kişisel Instagram hesabından paylaştı. Survivor 2018, 10 Şubat Cumartesi akşamı başlıyor...

Acun paylaştı: Survivor 2018'den ilk fotoğraf

Acun Ilıcalı, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla Dominik’te olduğunu duyurdu. Yarışmacılarla birlikte adaya giden Acun Ilıcalı buradan çektiği ilk fotoğrafı ‘Survivor Zamanı’ notuyla paylaştı.

SURVIVOR 2018 ALL STAR ÜNLÜLER KADROSU

Sema Aydemir, Nagehan Karadere, Merve Aydın, Turabi, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Sahra Işık, Nihat Doğan, Damla Can, Ümit Karan

acun

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Ecem Karaağaç, Nevin Yanıt Baltacı, Anıl Berk Baki, Funda Alkayış, Gamze Aksu, Marcus

SURVİVOR ALL STAR NASIL OLACAK?

Survivor 2018 diğer sezonlardan çok farklı bir konsepte izleyici ile buluşacak. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili olarak açıklama yapan Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada; “2018 Survivor takım sistemi değişti” dedi.

Survivor 2018 yarışmacılarının sloganlarıSurvivor 2018 yarışmacılarının sloganları

Survivor 2018'de takım sistemi değişiyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da bu yıl takımlar farklı olacak. Her sezonda daha heyecanlı bir hal alan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Survivor 2018'de bu yıl iddialı bir ekip Survivor adasında yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Survivor

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
yüzlerce kez çekim tekrarları yaptırılan kazananın kaybedenin günlerce önce zaten birilerinin tarafından belirlendiği abuk subuk saçma sapan bir program .
nagihan karaderenin olduğu bir proğramı asla izlemem
acun yine parsayı götürecek
ABUK SUBUK BİR YARIŞMA.SAHİ NE İŞE YARIYOR.ZAMAN KAYBI SEYREDENLERE.SEYRETMEYİN KARDEŞİM.TELEFON MESAJI DA NEYMİŞ.O MESAJI ÇEKECEĞİNİZE EŞİNİZ DOSTUNUZU ARAYIN
halkı uyutmaya devam..ekonomi batmış ülke savaşta kimin umrunda varsa yoksa birileri cebini tıkabasa doldursun..katılan yarışmacılardan hangisinin geçim derdi var acaba?? pardon var tabi acun beyin floridanın yarısını alması kusur kalmıştı amaç o..??
özelliklede erkene alındı bu program.neden savaş var ekonimi bitti milleti uyutmaya devam.hadi bakalım eyyyy millet acunla iyi uykular.
Biz yarisma kadın evlilik vb. Sacmasapan Programlar izleyelimki gerçekleri gormeyelim uyan TÜRK MİLLETİ UYAN 30 KUPONA ALINMADI BU VATAN
Biz yarisma kadın evlilik vb. Sacmasapan Programlar izleyelimki gerçekleri gormeyelim uyan TÜRK MİLLETİ UYAN 30 KUPONA ALINMADI BU VATAN
Böyle bir zamanda garibanlar,orta halliler,memleketin heryerinden askere birşeyler iletmeye çalışan binlerce insanımızın yaptıklarına bak, bir de bu Acun efendinin uğraştığı şeye bak.Maşallah mangalda kül bırakmayan, neyin ünlüsü oldukları malum kişiler gidişiniz,dönüşünüz olur veya olmaz Allah bilir.......
Oturur izlersin izlemezsen izlemezsin.. eee neyin kafası?
Nagehan kocasına bıçak çekmiş bir kadın. Ne işi var survivorda
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