MAGAZİN

Acun yeni transferiyle selfie yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.09.2018 14:06 | Son Güncelleme

Kanal sahibi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yeni yayın döneminde TV 8 ekranlarından yayınlanacak olan Jet Sosyete dizisinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel ile fotoğraf paylaştı.

Acun yeni transferiyle selfie yaptı

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, uzun bir aradan sonra geride bıraktığımız sezon Jet Sosyete dizisi ile setlere ve ekranlara dönmüş ve yine kendisinden söz ettirmeyi başarmıştı. Kadrosuna Çağlar Çorumlu gibi güçlü isimleri ekleyen Birsel’in performansı ve kalemi zaman zaman eleştirilse ve eski projeleriyle karşılaştırılsa da Birsel bu zorlu sürecin altından başarıyla kalkmasını bildi.

KANAL DEĞİŞİKLİĞİ

Dizi yayına girdikten birkaç hafta sonra kanal değişikliği haberiyle gündeme geldi ve Gülse Birsel’in imzasını taşıyan Jet Sosyete dizisinin TV 8 ekranlarında yayınlanacağı duyuruldu. Taraflardan konuyla ilgili şimdiye kadar bir paylaşım gelmezken konuyla ilgili sessizliği Acun Ilıcalı hesabından yaptığı paylaşımla bozdu. Dizinin setinde makyajı yapılmış Gülse Birsel’le selfie çeken Ilıcalı bu özel kareyi hesabından paylaştı ve böylelikle yeni sezonun en önemli transferlerinden biri sayılan Gülse Birsel’le pozunu sevenlerine iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Gülse Birsel

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