Ada'da Ferdi Kadıoğlu fırtınası! Akılalmaz şutu golü getirdi, Premier Lig resmi hesabı bile dayanamadı

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Brentford ile Brighton kozlarını paylaştı. Ligde 6 maçtır galibiyete hasret kalan mavi-beyazlı ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Diego Gomez ve tecrübeli golcü Danny Welbeck'ten gelirken, maça damgasını vuran isimlerin başında milli gururumuz Ferdi Kadıoğlu yer aldı.

FERDİ'DEN FÜZE! DİREKLER SALLANDI, GOL GELDİ

Karşılaşmanın 30. dakikasında sol kanattan bindirme yapan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışı sol çaprazından sağ ayağıyla tam köşeye nefis bir şut çıkardı. Kaleciyi tamamen avlayan top sağ üst direğe şiddetle çarpıp oyun alanına geri döndü. Dönen topu iyi takip eden Diego Gomez, gelişine uzak köşeye yerden vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

PREMİER LİG HESABINDAN FERDİ'YE ÖZEL PAYLAŞIM

Milli oyuncumuzun golle sonuçlanmasa da jeneriklik olan bu müthiş şutu, İngilizlerin de gözünden kaçmadı. Premier Lig'in resmi sosyal medya hesabından pozisyonla ilgili yapılan özel paylaşımda, "Ferdi Kadıoğlu asist yapamamış olabilir, ancak Diego Gomez'in golüne yol açan o inanılmaz çabası ödülü hak ediyor!" ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım binlerce futbolseverden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ferdi Kadioglu may not get the assist, but he deserves something after that outrageous effort that led to Diego Gomez scoring!



⚽️ @OfficialBHAFC pic.twitter.com/pB5HgmltAp — Premier League (@premierleague) February 21, 2026

JAMES MİLNER TARİHE GEÇTİ: EN ÇOK FORMA GİYEN OYUNCU!

Brighton'ın galibiyetinin yanı sıra maçta tarihi bir an daha yaşandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 40 yaşındaki İngiliz efsane James Milner, Premier Lig kariyerindeki 654. maçına çıkarak kırılması güç bir rekora imza attı. Milner, 653 maçla zirvede yer alan Gareth Barry'yi geride bırakarak Premier Lig tarihinde en fazla forma giyen oyuncu unvanının tek sahibi oldu.