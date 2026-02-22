SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Ada'da Ferdi Kadıoğlu fırtınası! Akılalmaz şutu golü getirdi, Premier Lig resmi hesabı bile dayanamadı

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Brighton, deplasmanda Brentford'u 2-0 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, 30. dakikada ceza sahası dışından çektiği o inanılmaz şutla Ada'yı bir kez daha kendine hayran bıraktı. Premier Lig resmi hesabı, direkten dönüp gole dönüşen o anlar için Ferdi'ye özel bir övgü paylaşımı yaptı. Öte yandan James Milner, lig tarihine geçerek rekor kırdı!

Ada'da Ferdi Kadıoğlu fırtınası! Akılalmaz şutu golü getirdi, Premier Lig resmi hesabı bile dayanamadı
Emre Şen
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Brentford ile Brighton kozlarını paylaştı. Ligde 6 maçtır galibiyete hasret kalan mavi-beyazlı ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Diego Gomez ve tecrübeli golcü Danny Welbeck'ten gelirken, maça damgasını vuran isimlerin başında milli gururumuz Ferdi Kadıoğlu yer aldı.

FERDİ'DEN FÜZE! DİREKLER SALLANDI, GOL GELDİ

Ada da Ferdi Kadıoğlu fırtınası! Akılalmaz şutu golü getirdi, Premier Lig resmi hesabı bile dayanamadı 1

Karşılaşmanın 30. dakikasında sol kanattan bindirme yapan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışı sol çaprazından sağ ayağıyla tam köşeye nefis bir şut çıkardı. Kaleciyi tamamen avlayan top sağ üst direğe şiddetle çarpıp oyun alanına geri döndü. Dönen topu iyi takip eden Diego Gomez, gelişine uzak köşeye yerden vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

PREMİER LİG HESABINDAN FERDİ'YE ÖZEL PAYLAŞIM

Milli oyuncumuzun golle sonuçlanmasa da jeneriklik olan bu müthiş şutu, İngilizlerin de gözünden kaçmadı. Premier Lig'in resmi sosyal medya hesabından pozisyonla ilgili yapılan özel paylaşımda, "Ferdi Kadıoğlu asist yapamamış olabilir, ancak Diego Gomez'in golüne yol açan o inanılmaz çabası ödülü hak ediyor!" ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım binlerce futbolseverden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

JAMES MİLNER TARİHE GEÇTİ: EN ÇOK FORMA GİYEN OYUNCU!

Ada da Ferdi Kadıoğlu fırtınası! Akılalmaz şutu golü getirdi, Premier Lig resmi hesabı bile dayanamadı 2

Brighton'ın galibiyetinin yanı sıra maçta tarihi bir an daha yaşandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 40 yaşındaki İngiliz efsane James Milner, Premier Lig kariyerindeki 654. maçına çıkarak kırılması güç bir rekora imza attı. Milner, 653 maçla zirvede yer alan Gareth Barry'yi geride bırakarak Premier Lig tarihinde en fazla forma giyen oyuncu unvanının tek sahibi oldu.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Real Madrid'de şok mağlubiyet, fatura Arda Güler'e kesildi! İspanyol basını milli yıldızı yerden yere vurduReal Madrid'de şok mağlubiyet, fatura Arda Güler'e kesildi! İspanyol basını milli yıldızı yerden yere vurdu
Galatasaray rövanşı öncesi Juventus'ta Kenan Yıldız depremi!Galatasaray rövanşı öncesi Juventus'ta Kenan Yıldız depremi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu brighton Spor Haberleri son dakika spor haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.