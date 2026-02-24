SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Juventus–Galatasaray maçına damga vuran çıkış! Prandelli iddiaya bile girdi

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli, Juventus - Galatasaray rövanşı öncesi açıklamalarda bulundu. İlk maçtaki 5-2’lik dezavantaja rağmen “Tarih destansı geri dönüşlerle dolu” diyen deneyimli teknik adam, erken golün maçın psikolojisini tamamen değiştirebileceğini vurguladı.

Juventus–Galatasaray maçına damga vuran çıkış! Prandelli iddiaya bile girdi
Burak Kavuncu

Cesare Prandelli, Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak kritik rövanş öncesi İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İlk maçtaki 5-2’lik skorun tur umutlarını zora soktuğunu kabul eden deneyimli teknik adam, buna rağmen geri dönüş ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. “Tarih destansı geri dönüşlerle dolu” ifadelerini kullanan Prandelli, özellikle ilk 20 dakikada bulunacak bir golün karşılaşmanın psikolojik dengelerini değiştirebileceğini belirtti.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Galatasaray'ın eski teknik direktörü, Juventus'un eski futbolcusu Cesare Prandelli; Juventus - Galatasaray maçı öncesi konuştu...

"TARİH DESTANSI GERİ DÖNÜŞLERLE DOLU..."

Juventus–Galatasaray maçına damga vuran çıkış! Prandelli iddiaya bile girdi 1

"Galatasaray, Ali Sami Yen'de başka, deplasmanda bambaşka bir takım; arada büyük bir fark var. Juventus'un ilk maçtaki 5-2'lik dezavantajı telafi etmesi zor olacak, ama imkansız değil. Tarih destansı geri dönüşlerle dolu, Juventus camia olarak bunu başaracağına inanmalı ve denemeli."

"İLK 20 DAKİKADA ÖNE GEÇERSENİZ, MAÇIN PSİKOLOJİK BOYUTU DEĞİŞİR!"

Juventus–Galatasaray maçına damga vuran çıkış! Prandelli iddiaya bile girdi 2

Juventus’un turu geçmesine iddiaya girer misin?

"Olur. Osimhen ve takım arkadaşlarına karşı gol yemeden üç veya dört gol atmak zor olacak. Ancak İstanbul'daki maçta ilk yarıdan sonra, Galatasaray'ın Juventus'a ikinci 45 dakikada üç gol atacağını kim hayal edebilirdi? Spalletti'nin takımı da bunu yapabilir, neden olmasın? İlk 20 dakikada öne geçerseniz, maçın psikolojik boyutu değişir.

Juventus–Galatasaray maçına damga vuran çıkış! Prandelli iddiaya bile girdi 3

"Galatasaray maçı, gelmiş geçmiş en önemli maç olarak ele alınmalı. Başka bir şey düşünemezsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak büyük bir geri dönüş, Juventus'a sezonun kalan bölümünde ivme kazandırır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu açıklandı! Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu açıklandı!

"BİZ BAŞARMIŞTIK"

Juventus–Galatasaray maçına damga vuran çıkış! Prandelli iddiaya bile girdi 4

"1983 İtalya Kupası finalini hatırlıyorum, ilk maçta Verona'da 2-0 kaybettik. Rövanş yolculuğunda Tardelli, Platini ve Cabrini herkese tekrar tekrar 'Bu işi tersine çevireceğiz' dediler ve maçı 3-0 kazandık. Verona o yıl Serie A'da dördüncü oldu. Galatasaray güçlü bir takım ve benim çalıştırdığım dönemden daha fazla uluslararası düzeyde oyuncuya sahip ancak Juventus'un kazanacağına inanması gerekiyor"

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barcelona, Türk Milli Takımı’nın yıldızını istiyor: “Çok çekici bir fırsat” Barcelona, Türk Milli Takımı’nın yıldızını istiyor: “Çok çekici bir fırsat”
Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu açıklandı!Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu açıklandı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Juventus galatasaray Victor Osimhen Cesare Prandelli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.