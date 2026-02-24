Juventus–Galatasaray maçına damga vuran çıkış! Prandelli iddiaya bile girdi

Cesare Prandelli, Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak kritik rövanş öncesi İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İlk maçtaki 5-2’lik skorun tur umutlarını zora soktuğunu kabul eden deneyimli teknik adam, buna rağmen geri dönüş ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. “Tarih destansı geri dönüşlerle dolu” ifadelerini kullanan Prandelli, özellikle ilk 20 dakikada bulunacak bir golün karşılaşmanın psikolojik dengelerini değiştirebileceğini belirtti.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Galatasaray'ın eski teknik direktörü, Juventus'un eski futbolcusu Cesare Prandelli; Juventus - Galatasaray maçı öncesi konuştu...

"TARİH DESTANSI GERİ DÖNÜŞLERLE DOLU..."

"Galatasaray, Ali Sami Yen'de başka, deplasmanda bambaşka bir takım; arada büyük bir fark var. Juventus'un ilk maçtaki 5-2'lik dezavantajı telafi etmesi zor olacak, ama imkansız değil. Tarih destansı geri dönüşlerle dolu, Juventus camia olarak bunu başaracağına inanmalı ve denemeli."

"İLK 20 DAKİKADA ÖNE GEÇERSENİZ, MAÇIN PSİKOLOJİK BOYUTU DEĞİŞİR!"

Juventus’un turu geçmesine iddiaya girer misin?

"Olur. Osimhen ve takım arkadaşlarına karşı gol yemeden üç veya dört gol atmak zor olacak. Ancak İstanbul'daki maçta ilk yarıdan sonra, Galatasaray'ın Juventus'a ikinci 45 dakikada üç gol atacağını kim hayal edebilirdi? Spalletti'nin takımı da bunu yapabilir, neden olmasın? İlk 20 dakikada öne geçerseniz, maçın psikolojik boyutu değişir.

"Galatasaray maçı, gelmiş geçmiş en önemli maç olarak ele alınmalı. Başka bir şey düşünemezsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak büyük bir geri dönüş, Juventus'a sezonun kalan bölümünde ivme kazandırır."

"BİZ BAŞARMIŞTIK"

"1983 İtalya Kupası finalini hatırlıyorum, ilk maçta Verona'da 2-0 kaybettik. Rövanş yolculuğunda Tardelli, Platini ve Cabrini herkese tekrar tekrar 'Bu işi tersine çevireceğiz' dediler ve maçı 3-0 kazandık. Verona o yıl Serie A'da dördüncü oldu. Galatasaray güçlü bir takım ve benim çalıştırdığım dönemden daha fazla uluslararası düzeyde oyuncuya sahip ancak Juventus'un kazanacağına inanması gerekiyor"