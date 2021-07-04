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  4. Ada Masalı 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ada Masalı'nda Poyraz, Haziran'ı kaçırıyor!

Ada Masalı 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ada Masalı'nda Poyraz, Haziran'ı kaçırıyor!

04.07.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yaz dizisi Ada Masalı'nın 4. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ada Masalı'nın yeni bölüm fragmanında Poyraz (Alp Navruz), Haziran'ı (Ayça Ayşin Turan) tekneyle ıssız adaya götürürken Haziran ise deniz korkusuna rağmen girdikleri iddiadan dönmemek konusunda kararlı olduğunu gösteriyor. İkilinin ıssız adada baş başa kaldıkları anlar romantik bir bölümün habercisi oluyor.

Star TV'nin Ay Yapım imzalı Ada Masalı'ndan yeni tanıtım seyirciyle buluştu. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın 4. yeni bölümü 6 Temmuz Salı akşamı ekrana gelecek.

Ada Masalı (2)

ADA MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Poyraz, Haziran'a teknolojisiz bir gün bile geçiremeyeceğine dair meydan okurken ikili iddiaya giriyor. Poyraz iddia için Haziran'ı ıssız bir adaya götürüyor. Deniz korkusu olan Haziran teknede tedirgin olmasına rağmen iddiayı kaybetmemek için her şeyi göze alıyor.

Ada Masalı (3)

Issız adaya adım atan ikilinin tanıtımdaki romantik halleri, aralarında doğacak ve izleyenleri ekran başına kilitleyecek büyük aşkın sinyallerini veriyor.

Ada Masalı (5)
Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un paylaştığı 'Ada Masalı'nın oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ ve Bedia Ener buluşuyor. Ali Bilgin yönetmenliğindeki dizinin senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'ın kaleminden çıkıyor.

Ada Masalı (2)

'Ada Masalı' her salı akşamı saat 20.00'de Star TV'de.

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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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