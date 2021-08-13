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Ada Masalı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Poyraz ve Haziran arasında duygusal anlar

13.08.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yaz dizisi Ada Masalı'nın 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın fragmanında Poyraz, Haziran için kavgaya karışıyor. Haziran ve Poyraz arasındaki duygusal anlar dikkat çekiyor.

Star TV'nin Ay Yapım imzalı Ada Masalı'nın 17 Ağustos Salı ekrana gelecek olan 9. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Poyraz, kendisine bunca zamandır yalan söylemiş olan Haziran’a karşı öfkeyle doludur. Haziran ise yaptığı kötülüğü telafi etmekten başka bir şey düşünmez. Haziran, otelden gitmeyecektir ve Poyraz istese de istemese de onunla çalışmaya mecburdur.

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Ancak, Poyraz Haziran’ı yıldırmaya kararlıdır. Haziran’ı istemeyen sadece Poyraz değildir. Poyraz’ın öfkesinin altında bir de aşk acısı yattığını fark eden Aliye de panikler ve Haziran’a karşı harekete geçer.

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Olan biteni farkında olan Zeynep de kızını kimseye ezdirmeyecektir. Aliye’nin hamlelerine karşı Zeynep’in de bir planı vardır. Diğer taraftan, İdil babasının evlenmek istediği kadının kim olduğunu öğrenmeye kararlıdır ve bu kararlılık büyük krizlere neden olacaktır.

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Halen Ada’yı terk etmemiş Hakan ise daha da hırslanır ve gözü kara bir şekilde hem Poyraz’ın hem de Haziran’ın yaralarını deşmek için elinden gelen her şeyi yapar.

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Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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