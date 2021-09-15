Ada Masalı'nın 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümden ilk ön izleme geldi...

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un paylaştığı Ada Masalı dizisinin 14. bölümünün ön izlemesi yayınlandı. Aşklarına engel olmak isteyenlere inat evlilik karar alan Haziran ve Poyraz'ın düğününde, ortalık fena halde karışıyor.

ZEYNEP VE ALİYE FENALAŞIYOR

Haziran ve Poyraz, aşklarının karşısında kimsenin duramayacağını göstermek için büyük bir adım atıp nikah masasına oturuyor. Herkesi şoke eden düğünde, nikah memuru çiftlerden onay alırken, Poyraz ve Haziran'ın aileleri bir anda ortalığı savaş alanına çeviriyor. Poyraz'ın, ısrarla evlenmek istediğini söylemesi üzerine Aliye ve Zeynep fenalaşıyor.

İşte Ada Masalı'nın 14. bölüm ön izlemesi:

ADA MASALI KONUSU NEDİR?

Haziran, kariyerinde iyi yerlere gelmek için çırpınan idealist bir genç kızdır. Haziran'ın patronu, Tokyo'daki pozisyon için Haziran'a bir şart koşar. Bu şart, Haziran'ın Kırlangıç Adası'nda ısrarla arsasını satmayan huysuz adamı, arsayı satmaya ikna etmesidir. Adaya gelen Haziran, bu huysuz adamın Poyraz olduğunu anlar ve ikili arasında büyük bir aşk başlar.



