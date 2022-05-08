Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan kırmızı elbisesiyle deniz kıyısından paylaştı! "Melek gibi"

Ekranların tanınan simalarından biri haline gelen Ayça Ayşin Turan 2011 yılından beri oyunculuk kariyerine devam ediyor. 2011'de başlayan Dinle Sevgili dizisinde yardımcı oyuncu olarak Gülfem rolünü oynayan Turan, sonrasında birçok dizide başrolü canlandırdı.

DENİZ KIYISINDAN PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan kırmızı, kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle deniz kıyısından poz verdi.

"Melek gibi", "Yaz gelsin artık" yorumları alan Turan'ın o pozuna, 245 bin beğeni geldi.

Başrolü Alp Navruz ile paylaştığı Ada Masalı dizisinde Haziran rolü ile ekranlara gelen Turan, İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde eğitim aldı.

Doğal güzelliğiyle büyüleyen Turan, Ada Masalı dizisindeki partneri Alp Navruz ile aşk yaşıyor.

Instagram hesabından yaptığı işleri paylaşan ünlü oyuncu, makyajıyla da dikkat çekiyor.





