MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan kırmızı elbisesiyle deniz kıyısından paylaştı! "Melek gibi"

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan kırmızı elbisesiyle deniz kıyısından paylaştı! "Melek gibi"

08.05.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021'in haziran ayında başlayan ve 25 bölüm sonra sona eren Ada Masalı dizisinde Haziran rolüne hayat veren Ayça Ayşin Turan son zamanların dikkat çeken oyuncularından biri oldu. 29 yaşındaki başarılı oyuncu, deniz kıyısından poz verdi.

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan kırmızı elbisesiyle deniz kıyısından paylaştı! "Melek gibi"

Ekranların tanınan simalarından biri haline gelen Ayça Ayşin Turan 2011 yılından beri oyunculuk kariyerine devam ediyor. 2011'de başlayan Dinle Sevgili dizisinde yardımcı oyuncu olarak Gülfem rolünü oynayan Turan, sonrasında birçok dizide başrolü canlandırdı.

DENİZ KIYISINDAN PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan kırmızı, kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle deniz kıyısından poz verdi.

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan kırmızı elbisesiyle deniz kıyısından paylaştı!

"Melek gibi", "Yaz gelsin artık" yorumları alan Turan'ın o pozuna, 245 bin beğeni geldi.

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan kırmızı elbisesiyle deniz kıyısından paylaştı!

Başrolü Alp Navruz ile paylaştığı Ada Masalı dizisinde Haziran rolü ile ekranlara gelen Turan, İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde eğitim aldı.

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan kırmızı elbisesiyle deniz kıyısından paylaştı!

Doğal güzelliğiyle büyüleyen Turan, Ada Masalı dizisindeki partneri Alp Navruz ile aşk yaşıyor.

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan kırmızı elbisesiyle deniz kıyısından paylaştı!

Instagram hesabından yaptığı işleri paylaşan ünlü oyuncu, makyajıyla da dikkat çekiyor.

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan kırmızı elbisesiyle deniz kıyısından paylaştı!

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan kırmızı elbisesiyle deniz kıyısından paylaştı!

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan kırmızı elbisesiyle deniz kıyısından paylaştı!

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan kırmızı elbisesiyle deniz kıyısından paylaştı!

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan kırmızı elbisesiyle deniz kıyısından paylaştı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şartlara dayanamamıştı! Survivor paylaşımı tepki çektiŞartlara dayanamamıştı! Survivor paylaşımı tepki çekti
Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktıYüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
Yeni sevgilisi tanıdık çıktı! 'Aşık oluyorum'Yeni sevgilisi tanıdık çıktı! 'Aşık oluyorum'
Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin savaş mı zafer mi ilan edecek?

Putin savaş mı zafer mi ilan edecek?

Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

Fiyatlar yüzde 50 yükselecekti! Rekabet Kurumu harekete geçti

Fiyatlar yüzde 50 yükselecekti! Rekabet Kurumu harekete geçti

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...

Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...

Şartlara dayanamamıştı! Survivor paylaşımı tepki çekti

Şartlara dayanamamıştı! Survivor paylaşımı tepki çekti

İlginizi Çekebilir

Mini elbisesiyle karnı burnunda poz

Mini elbisesiyle karnı burnunda poz

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.