Adada sıra dışı bir hayat süren modern hippi çift

Evlilik fotoğrafçılığı yaparak hayatlarını kazanan çift, hem sürekli seyahat ediyor hem de sağlıklı ve doğal bir hayat yaşıyor. Şu an Dominik Cumhuriyeti'nde yaşayan çiftin ailesine yakın zamanda bir üye daha katılacak.

İşte Instagram'ın rüya ailesinin hikayesi...

HER ŞEY BİR DÜĞÜNDE BAŞLADI

Her şey düğün fotoğrafçısı olan Katya'nın Meksika'da bir düğün fotoğrafı işi almasıyla başladı. Düğün davetlileri arasında olan Rob ile tanıştı ve hayatı değişti. Birbirlerine aşık olan ve düğünden sonraki 8 ay boyunca birlikte olan çift hayatlarını birleştirmeye karar verdi.

KATYA HAMİLE KALINCA KARARLARINI VERDİLER

Katya'nın hamile kalmasıyla birlikte şehir hayatını terk edip, adaya doğal hayata geçmeye karar veriyorlar. Ailenin yeni üyesi Zion'u doğal ve huzurlu bir ortamda yetiştirmek isteyen çift, bu kararın hayatlarında en doğru şey olduğunu söylüyor.

DOĞAL HAYATLARINI BLOG ve SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYORLAR

Çift, evliliklerinden bebeklerinin doğup büyümesine kadar yaşadıkları süreci, doğal hayatlarını ve seyahatlerini hem bloglarında hem de Instagram hesaplarında paylaşıyor. Dünyada umut olduğunu düşünen, dünya barışının peşinde, hümanist bir bakış açısında sahip Rob ve Katya bu hayallerini kendi küçük dünyalarında başarmış durumda.