Adada sıra dışı bir hayat süren modern hippi çift

Evlilik fotoğrafçılığı yaparak hayatlarını kazanan çift, hem sürekli seyahat ediyor hem de sağlıklı ve doğal bir hayat yaşıyor. Şu an Dominik Cumhuriyeti'nde yaşayan çiftin ailesine yakın zamanda bir üye daha katılacak.
İşte Instagram'ın rüya ailesinin hikayesi...
HER ŞEY BİR DÜĞÜNDE BAŞLADI
Her şey düğün fotoğrafçısı olan Katya'nın Meksika'da bir düğün fotoğrafı işi almasıyla başladı. Düğün davetlileri arasında olan Rob ile tanıştı ve hayatı değişti. Birbirlerine aşık olan ve düğünden sonraki 8 ay boyunca birlikte olan çift hayatlarını birleştirmeye karar verdi.
KATYA HAMİLE KALINCA KARARLARINI VERDİLER
Katya'nın hamile kalmasıyla birlikte şehir hayatını terk edip, adaya doğal hayata geçmeye karar veriyorlar. Ailenin yeni üyesi Zion'u doğal ve huzurlu bir ortamda yetiştirmek isteyen çift, bu kararın hayatlarında en doğru şey olduğunu söylüyor.
DOĞAL HAYATLARINI BLOG ve SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYORLAR
Çift, evliliklerinden bebeklerinin doğup büyümesine kadar yaşadıkları süreci, doğal hayatlarını ve seyahatlerini hem bloglarında hem de Instagram hesaplarında paylaşıyor. Dünyada umut olduğunu düşünen, dünya barışının peşinde, hümanist bir bakış açısında sahip Rob ve Katya bu hayallerini kendi küçük dünyalarında başarmış durumda.
WEB ÜZERİNDEN EĞİTİMLER DE VERİYORLAR
Seyahat etmeyi bir yaşam biçimi haline getiren aile, tecrübelerini de bloglarında takipçileriyle paylaşıyor. Çift, evlilik fotoğrafçılığının yanı sıra kişisel gelişim, yoga ve annelik hakkında web üzerinden çeşitli eğitimler veriyorlar.
KATYA ÜÇÜNCÜ ÇOCUKLARINA HAMİLE
İlk çocukları Zion ve Phoenix'den sonra yakın zamanda aileye yeni bir üye daha geliyor.
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