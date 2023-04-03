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Adalar’da satılan pidelere fiyat ve gramaj denetimi

03.04.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalar’da pide fiyat ve gramajlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Gramaja ve fiyatlara uymayan bazı işyerlerine idari ceza kesildi.

Adalar Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlardaki pide fiyatları ve gramajları hakkında denetim gerçekleştirdi. Fırınlarda pide fiyatlarının ve gramajının farklılık göstermesi nedeniyle gerçekleştirilen denetimlerde gramaja ve fiyatlara uymayan bazı işyerleri hakkında idari ceza kesildi.

Öte yandan, fırınların üretim, depo ve satış yerleri de ayrı ayrı titizlikle denetlendi. Çıkan eksiklikler konusunda işyerleri uyarıldı ve en kısa zamanda eksilikliklerin giderilmesi istendi. Ekipler, fırın sahibi ve çalışanlarını uyararak tarifeye uyulması gerektiğini belirtti. Tarifeye uymayan fırın sahiplerine eksik gramaj nedeniyle idari ceza kesildi.

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