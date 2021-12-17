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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

17.12.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

ELAZIĞ (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elazığ'da bazı kurumlar ile koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden infaz koruma memurunun ve şehidin ailesini ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak amacıyla kentte gelen Bakan Gül, İzzetpaşa Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Gül, Elazığ Valiliğini ziyaret ederek, Vali Ömer Toraman ile görüştü.

Elazığ Adliyesinde de incelemelerde bulunarak, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ve Baro Başkanı Mustafa Yentür ile bir araya gelen Gül, adliye çalışanları ve vatandaşlarla selamlaştı.

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/PYD'nin saldırısı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cihat Şahin'in ailesini de ziyaret eden Gül, şehidin babası Mehmet Şahin'e Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi.

Bakan Gül, 28 yıl Elazığ Kampüs Cezaevinde infaz koruma memuru olarak çalışan ve Kovid-19 nedeniyle 8 Aralık'ta hayatını kaybeden Doğan Yıldırım'ın (53) ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, Yıldırım'ın eşi Hacura, oğlu Doğan Can ve kızı Nursena Yıldırım'a başsağlığı diledi.

Elazığ Belediyesini ziyaretinde Başkan Şahin Şerifoğulları'ndan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi alan Gül, daha sonra Fırat Üniversitesine geçerek Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile görüştü.

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