Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Adliyesini ziyaret etti

Bakan Bozdağ, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban ile makamında görüştü.

Adliyede incelemelerde bulunan Bozdağ, deprem sürecinde yoğun mesai yapan hakim ve savcılara teşekkür etti.

Bozdağ, depremde yakınlarını kaybeden adliye personeli Fatih Akay ile de görüşerek başsağlığı diledi.

Bakan Bozdağ'ın ziyaretinde, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Adalet Komisyonu Başkanı Muttalip Yakar ile bazı yetkililer de yer aldı.

