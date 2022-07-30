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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta şehit ailesini ziyaret etti

30.07.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta şehit ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Yerköy'deki toplu açılış töreninin ardından Bozdağ, 9 Nisan 2022'de Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede mayıs ayında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın Erzurum Mahallesi'ndeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bozdağ, ziyarette şehidin babası Mustafa ve annesi Sultan Dündar ile bir süre sohbet etti.

Şehit için dua edilen ziyarette Bozdağ, aileye Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi.

Şehidin babası Mustafa Dündar, ziyaretlerinden dolayı Bozdağ ve beraberindekilere teşekkür etti.

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