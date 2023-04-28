Adalet Bakanı Bozdağ, engelli gencin Togg'la şehir turu hayalini gerçekleştirdi

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, Bakanlığın makam aracı Togg'u vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Bakan Bozdağ'ın programını izleyen ve kendisiyle sohbet eden Şanlıurfalı 17 yaşındaki engelli Emine Dağ, Togg’u çok merak ettiğini söyleyerek araca binme talebini iletti. Bakan Bozdağ, danışmanlarına talimat vererek engelli gencin hayalini gerçekleştirdi.

Annesi Fatma Dağ ve kardeşiyle Togg'a binen Emine Dağ, şehir turu attı.

"HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİNİZ"

Kızının hayalinin gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren anne Fatma Dağ, emeği geçenlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Dağ, "Hayalimizi gerçekleştirdiniz çok sağ olun. Cumhurbaşkanımız hep derdi ya 'Dünya beşten büyüktür.' Evet dünya beşten büyüktür, sizin sayenizde Cumhurbaşkanım. Türkiye, bir at arabası üretemezken şu anda biz elektrikli arabanın içindeyiz. Rabbim sağlık sıhhat versin, Allah razı olsun." diye konuştu.

Engelli Emine Dağ ise bir başka hayalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmek olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanım, Togg ile güzel bir şehir turu attım. Şimdi tek hayalim Külliye'de sizi ziyaret etmek." dedi.

