Adalet Bakanı Bozdağ, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Bir dizi etkinliğe katılmak üzere kente gelen Bozdağ, Valiliğe ziyarette bulundu.

Vali Gül tarafından karşılanan Bozdağ, şeref defterini imzaladı.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.



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