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Adalet Bakanı Bozdağ, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti

17.09.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bozdağ, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Bir dizi etkinliğe katılmak üzere kente gelen Bozdağ, Valiliğe ziyarette bulundu.

Vali Gül tarafından karşılanan Bozdağ, şeref defterini imzaladı.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

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