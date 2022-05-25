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  4. Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki:

Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki:

25.05.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir müfteriden, hiçbir mücadeleden ve hiçbir zorluktan kaçmadı" - "Cumhurbaşkanımıza 'kaçacak' diyen müfteriler, ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir müfteriden, hiçbir mücadeleden ve hiçbir zorluktan kaçmadı. Cumhurbaşkanımıza 'kaçacak' diyen müfteriler, ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar." ifadesini kullandı.

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı hapse attılar, bitiremediler" ifadesini kullanan Bozdağ, "Gezi kalkışmasıyla indiremediler, 17/25 Aralık kalkışmasıyla halledemediler, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle deviremediler, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği sayesinde inşallah yine başaramayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

"İftira, yalan ve çarpıtmanın siyaset yapmak değil, ahlaksızlık olduğuna" vurgu yapan Bozdağ, şunları kaydetti:

"İftira, yalan ve çarpıtma üzerine siyasetini bina edenler, bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı durdurmayı da yenmeyi de başaramadılar. Yine başaramayacaklar. Yine kaybedecekler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir müfteriden, hiçbir mücadeleden ve hiçbir zorluktan kaçmadı. Cumhurbaşkanımıza 'kaçacak' diyen müfteriler, ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar."

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