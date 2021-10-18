Adalet Bakanı Gül'den, bazı büyükelçilere tepki:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'deki mahkemelere tavsiye ve telkinde bulunmanın hiçbir büyükelçinin haddi olmadığını belirtti.
Bakan Gül, bazı büyükelçiliklerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Diplomatların, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükellef olduğunu vurgulayan Gül, "Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir." ifadesini kullandı.
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