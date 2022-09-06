YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Adalet Bakanlığınca "2053 vizyon" çalışmaları başlatıldı

Adalet Bakanlığınca "2053 vizyon" çalışmaları başlatıldı

06.09.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: - "2053 hedefleri doğrultusunda yargı ve hukuk alanında hangi adımların atılacağı, vatandaşlarımızın adalete erişiminde hangi önceliklerin belirleneceği konusu Adalet Bakanlığımız tarafından kapsamlı olarak değerlendirilecektir"

Adalet Bakanlığınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2053 hedefleri doğrultusunda hukuk ve yargı alanında "2053 vizyon" çalışmaları başlatıldı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde dile getirdiği 2053 hedefleri doğrultusunda Bakanlık birim amirleri ile Dikmen Hakimevi'nde toplantı gerçekleştirdi.

Burada konuşan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda tüm taraflarıyla yargı ve hukuk dünyasının 2053 vizyonunu oluşturmaya başlaması yönünde talimat verdiğini anımsattı.

Yargı ve hukuk alanında yapılacak çalışmalar ve atılacak adımlar konusunda start verdiklerini aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

"2053 hedefleri doğrultusunda yargı ve hukuk alanında hangi adımların atılacağı, vatandaşlarımızın adalete erişiminde hangi önceliklerin belirleneceği konusu Adalet Bakanlığımız tarafından kapsamlı olarak değerlendirilecektir. Dünyada uygulamaları da inceleyerek hukuk ve yargı alanında 2053 vizyonunu hep birlikte oluşturacağız. Bu çalışmaları yaparken yargının tüm tarafları ile bir araya gelerek 2053 hedefleri doğrultusunda atılması gereken adımlar konusunda yeni bir strateji belgesi hazırlayacağız."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıtay'da açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül'de Yargıtay'da yapılan 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmasında yargı ve hukuk dünyasında 2053 vizyonuna vurgu yapmıştı.

Erdoğan, "Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm taraflarıyla yargı ve hukuk dünyamız 2053 vizyonunu oluşturmaya başlamalıdır. Yeni sivil Anayasadan kurumsal kapasitenin, ülkenin ve dünyanın değişen şartlarına göre geliştirilmesine kadar her konu bu vizyonun içinde yerini almalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emine Erdoğan, Saraybosna'da özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldiEmine Erdoğan, Saraybosna'da özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı
Kocaeli'de devrilen traktör römorkunun altında kalan 3 kişiden biri öldüKocaeli'de devrilen traktör römorkunun altında kalan 3 kişiden biri öldü
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı adalet bakanı bekir bozdağ cumhurbaskani recep tayyip erdogan

Ankara Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:47
Sabah
06:14
Öğle
12:52
İkindi
16:29
Akşam
19:21
Yatsı
20:42
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pantolonunu satmak istedi! Seksi pozuyla kadınların gözdesi oldu

Pantolonunu satmak istedi! Seksi pozuyla kadınların gözdesi oldu

Canlı yayında dehşeti yaşadı! Önünde yazanları bile okuyamadı

Canlı yayında dehşeti yaşadı! Önünde yazanları bile okuyamadı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Kurdele kesiminden saniyeler sonra köprü çöktü

Kurdele kesiminden saniyeler sonra köprü çöktü

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.