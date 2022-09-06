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Adam Hanga, EuroBasket 2022’yi kapattı!

06.09.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macaristan’ın yıldız ismi Adam Hanga, kalan mücadelelerde forma giymeyecek.

Adam Hanga, EuroBasket 2022’yi kapattı!

Macaristan forması giyen Adam Hanga yaşadığı uyluk sakatlığından dolayı turnuvanın geri kalanında forma giyemeyecek.

Bosna Hersek karşılaşmasında geçirdiği sakatlığın ardından Slovenya’ya karşı forma giymeyen Hanga, Fransa karşısında forma giymişti. Fransa ile oynanan mücadelenin kaybedilmesinin ardından matematiksel olarak gruptan çıkma şansı kalmayan Macaristan’da Adam Hanga, turnuvanın geri kalan iki maçında forma giymeyecek. Adam Hanga, EuroBasket 2022’de çıktığı iki mücadelede 17 sayı, 5.5 ribaund, 2.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Real Madrid yaptığı açıklamada Adam Hanga’nın milli takım kampından ayrılarak Madrid’e döndüğünü ve tedavisine orada devam edileceğini açıkladı.

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