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Galatasaray'a transferde rakip çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.01.2019 10:10 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın da gündemine gelen Adam Szalai için golcü arayışlarını sürdüren Alman ekibi Stuttgart'ın devrede olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'a transferde rakip çıktı

Forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'ın geniş listesinde yer alan Szalai'yi Stuttgart kiralamak istiyor. Macar basınında yer alan haberde, golcü oyuncu için Stuttgart'ın Hoffenheim'a sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

Macar yıldızın Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Alman ekibi henüz golcü oyuncu ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

Adam Szalai bu sezon Hoffenheim formasıyla Bundesliga'da 15 maçta 4 gole imza attı. (Sporx)

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Galatasaray stuttgart

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