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Adana'da 5 yaşındaki Ömer otomatik kapıya sıkışarak hayatını kaybetti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Adana'da otomatik demir kapı kapanırken kapı ile demir korkuluk arasına kafası sıkışan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Haberi alan acılı anne ve baba, yığılıp kaldığı yol ortasında uzun süre gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesinde meydana geldi. Halid El Mahmut, bir çiftlikte bekçilik yapmaya başladı. El Mahmut iki gün öncede eşi Iman Ali El Kerru ve iki çocuğunu da çiftliğe getirerek buraya yerleşti.

Bugün öğlen saatlerinde ise El Mahmut büyük çocuğunu okula götürmek için çiftlikten çıktı.

Çiftliğin otomatik demir kapısı bu arada sonuna kadar açıldı. El Mahmut'un 5 yaşındaki oğlu Omar Halid El Mahmut'ta otomatik kapı yanında oynamaya başladı.

Bir süre otomatik kapının demir korkulukları arasında oynayan çocuk, otomatik kapı kendi kendine kapanmaya başlayınca kafası demir korkuluk ile otomatik kapı arasında sıkıştı.

ANNE EVDE BULAŞIK YIKIYORDU

Anne de evde bulaşık yıkadığı için çocuğun sesini duymayınca çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.

OĞLUNU O HALDE GÖREN BABA HEMEN POLİSİ ARADI

Okuldan gelen baba çocuğunu yaralı halde görünce hemen polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun öldüğünü belirledi.
Çocuk cansız bedeni demir korkuluk ile kapı arasında sıkışmış halde kalırken anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Anne ve babanın ağıt yakıp feryat etmesi yürekleri dağladı.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptıktan sonra çocuğun cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)

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adana otomatik kapı ölüm

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
ALLAH’ım kimseye evlat acısı yaşatma..Çok zor bi durum
Allah sabır versin ailesine
cok zor gercekten. okurken aglayacam ben sizlere sabir diliyorum.
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