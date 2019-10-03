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Adana'da dehşet! Balkonda kahve içen çocuğa pompalı tüfekle saldırdılar!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.10.2019 05:11 | Son Güncelleme

Adana’da evinin balkonunda oturan 16 yaşındaki F.K. kahve içtiği sırada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişiler av tüfeğiyle 16 yaşındaki F.Ç.’in oturduğu eve 3 el ateş açtı. Bu sırada balkonda kahve içtiği öğrenilen F.Ç. aldığı saçma yaraları nedeniyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

F.Ç yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılırken buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Terör olayların yoğun yaşandığı bir mahalle olmasından dolayı, olası bir saldırıya karşı özel harekat timleri ve terörle mücadele polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme polisleri, av tüfeğine ait 3 adet boş kartuş buldu.

Polis olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana silahlı saldırı

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