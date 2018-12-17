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Adana'da gerçek bir talih kuşu! Pislediği biletler kapış kapış gidiyor

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 17.12.2018 11:25 | Son Güncelleme

Adana'da seyyar milli piyango bileti satıcısı Halit Akdeniz, tezgahına ayağından iple bağladığı beyaz güvercini sayesinde günlük cirosunu 500 TL'den bin TL'ye yükselttiğini söyledi.

Adana'da gerçek bir talih kuşu! Pislediği biletler kapış kapış gidiyor

Tarihi Büyüksaat çevresinde bugüne kadar yaklaşık 1 milyon TL değerinde ikramiye dağıttığını belirten Halit Akdeniz (57), büyük yılbaşı ikramiyesi olan 70 milyon TLyi hayal eden vatandaşları ilginç bir yöntemle tezgahına çekti. Kuş pazarından satın aldığı beyaz bir güvercini ayağından iple tezgahına bağladı.

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Talih Kuşunu tezgahına koymadan önce günde 500 TL’lik satış yaptığını aktaran Akdeniz, Kuş pazarından aldığım talih kuşu sayesinde şu anda bin lira civarında satış yapıyorum. Günde 40 ila 50 bilet satıyorum. Vatandaşlar gelip güvercini seviyor. Kuşun pislediği biletin uğur getireceğini düşünüp, o bileti alıyorlar diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
adana talih kuşu milli piyango halit akdeniz

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