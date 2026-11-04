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Yangına bile sebep olabilir! Airfryer'a asla koymamanız gereken 5 yiyecek

Airfryer mutfakta büyük kolaylık sağlasa da her yiyecek bu cihazda pişirilmeye uygun değil. Bazı besinler cihazın zarar görmesine, hatta yangın tehlikesine yol açabiliyor. Uzmanların özellikle uzak durulmasını önerdiği 5 yiyecek...

Yangına bile sebep olabilir! Airfryer'a asla koymamanız gereken 5 yiyecek
Çiğdem Berfin Sevinç

Airfryer'lar uzun zamandır az yağlı ve pratik yemek hazırlanması nedeniyle son yıllarda mutfakların vazgeçilmezi oldu. Kızartmadan kek yapımına kadar pek çok farklı tarifte kullanılan bu cihazlarda bazı yiyecekleri hazırlamak ise tehlikeli olabiliyor. İşte airfryer'a koyulmaması gereken 5 yiyecek:

Yangına bile sebep olabilir! Airfryer a asla koymamanız gereken 5 yiyecek 1

1. BOL SOSLU YEMEKLER

Spagetti bolonez ve chili con carne gibi bol sos içeren yemekler airfryer'da pişirilmeye uygun değil. Cihazın içindeki sıcak hava, sıvıların etrafa sıçramasına neden olabiliyor. Bu durum hem temizlik açısından sorun yaratıyor hem de cihaz için risk oluşturabiliyor.

Bu tür yemekleri yavaş pişiricide veya ocakta hazırlamak daha uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

2. HAMURA BATIRILMIŞ YİYECEKLER

Airfryer'da kızartma yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir diğer konu ise hamura batırılmış yiyecekler. Geleneksel fritözlerin aksine airfryer'da sıcak yağ bulunmadığı için hamur sepetin içine damlayabiliyor.

Bu da cihazın zarar görmesine neden olabiliyor. Daha çıtır bir sonuç elde etmek isteyenler un ve baharatla hazırlanan kuru kaplamaları tercih edebiliyor.

Yangına bile sebep olabilir! Airfryer a asla koymamanız gereken 5 yiyecek 2

3. Patlamış mısır

Film gecelerinin vazgeçilmezi patlamış mısırı airfryer'da hazırlamak doğru bir tercih değil. Çoğu airfryer, mısır tanelerini patlatmak için gereken sıcaklığa ulaşamıyor.

Ayrıca patlayan veya hareket eden mısır taneleri cihazın ısıtma bölümüne kaçabiliyor. Bu durum kısa devreye ve yangın tehlikesine yol açabiliyor.

4. BROKOLİ

Brokoli de airfryer'da iyi sonuç vermeyen yiyecekler arasında yer alıyor. Cihazın sıcak hava dolaşımı sebzenin fazla kurumasına neden olabiliyor. Bunun sonucunda brokoli sert ve acı bir tada sahip olabiliyor.

Brokoliyi fırında közlemek, daha lezzetli bir sonuç elde etmek için tercih edilebilecek yöntemlerden biri.

Yangına bile sebep olabilir! Airfryer a asla koymamanız gereken 5 yiyecek 3

5. MAKARNA VE PİRİNÇ

Makarna ve pirinç, pişirmek için öncelikle suda haşlanması gereken yiyecekler olduğu için doğrudan airfryer'a konulmamalı. Ancak önceden hazırlanmış makarna yemekleri için cihaz kullanılabiliyor.

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brokoli Hamur patlamış mısır philips airfryer
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