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Adana'da operasyon! 'Ben içiciyim' dedi, yanındakileri ihbar etti

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 16.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

Adana'da torbacılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Bahçeşehir ve Gülbahçesi mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis bu iki mahallede operasyon yaptı. Polis bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu ancak aracın sürücüsü kaçınca kovalamaca yaşandı.

'BEN İÇİCİYİM' DEYİP DİĞERLERİNİ İHBAR ETTİ

Kısa süren kovalamanın ardından polis otomobili durdurdu. İçinde bulunan Serana B. (25) kendisinin içici olduğunu otomobilde bulunanlardan uyuşturucu aldığını uyuşturucunun da powerbank içinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine yapılan aramada powerbank içinden uyuşturucu çıktı. Polis otomobilde bulunan kadınla birlikte 6 kişiyi gözaltına aldı.

Diğer operasyonda ise uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. İki operasyonda 42 gram sentetik bonzai, 710 gram esrar, powerbank içerisinde 137 gram metamfetamin ve araç anahtarı görünümünde hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Serena B. (25), Umut B. (27), Ömer B. (39), Yılmaz A. (28), Halil A. (32), Onurcan B. (21), Levent Y. (27) ve Ramazan T. (22) sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Halil A., Umut B., Yılmaz A. ve Levent Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Serena B., Ömer B., Onurcan B., Ramazan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:İHA

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adana torbacı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu kızım yaptığı ihbarı deşifre etmek hapis cezasını gerektirir. ayrıca kızın yaptığı ihbarda polisin işini kolaylaştırmakta fayda sağlamıştır. bu haner hedef gösterir nitelikte düzeltilmesi yada kaldırılması
kızın umurunda değil gülüyor resmen hey yavrum hey neden bırakılır ki
serena iyi kusmuş :=)) 12 yıl 8 yıl yatarları var yanılmıyorsam
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