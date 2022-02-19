Adana'da yeniden doğan Mario Balotelli ödülü kaptı!

Sezon başında Adana Demirspor kadrosuna katılan ve geride kalan süreçte Spor Toto Süper Lig'e damgasını vuran Mario Balotelli, performansının karşılığında bir de ödülün sahibi oldu.

Adana Demirspor’un yıldız oyuncusu Mario Balotelli, Asist Analiz takipçileri tarafından Aralık Ayının En İyi Oyuncusu seçildi.

Balotelli, Asist Analiz Ayın Oyuncusu Ödülünü Adana Demirspor Sportif Direktörü Gökhan Göktürk, Asist Analiz Genel Müdürü Arda Ün, Dijital İçerik Yöneticisi Yücel Ağcabay ve Yavuz Uluçay tarafından aldı.

Adana Demirspor’un yükselişinde başrol oynayan Mario Balotelli, performansıyla takımını Spor Toto Süper Lig’de dördüncülüğe taşıdı. Ligde çıktığı 21 maçta 10 gol, 3 asist yapan İtalyan yıldızın bu performansı Roberto Mancini tarafından da fark edildi. Emeklerinin karşılığını İtalya Milli Takımı’na seçilerek alan 31 yaşındaki Balotelli, Adana Demirspor ile iyi bir uyum yakaladı.

Öte yandan Adana Demirspor, resmi sosyal medya hesabından da Mario Balotelli'nin ödülüyle poz verdiği bu görüntüleri paylaştı.

Mavi Şimşekler, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Başarılı futbolcumuz Mario Balotelli, Asist Analiz Medya Platformu takipçileri tarafından Aralık ayının en başarılı futbolcusu seçilmiştir. "

Başarılı futbolcumuz Mario Balotelli @AsistAnaliz Medya Platformu takipçileri tarafından Aralık ayının en başarılı futbolcusu seçilmiştir.????#AdanaDemirspor #MarioBalotelli pic.twitter.com/nLLxDIn6Rl — Adana Demirspor (@AdsKulubu) February 19, 2022



