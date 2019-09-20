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Adana'daki cinsel istismar iddiasında 15 yaşındaki zanlı tutuklandı

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YAŞAM  | 20.09.2019 20:24 | Son Güncelleme

Adana'da bir çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 15 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarına yansıyan cinsel istismar olayıyla ilgili güvenlik birimlerinin yaptığı tahkikat sonucunda şüphelinin Seyhan doğumlu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 15 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi.

37 FARKLI SUÇTAN KAYDI VARMIŞ

Teşhis edilen şüphelinin 37 farklı suçtan kaydının bulunduğu belirtilen açıklamada, "Zanlı, güvenlik birimlerimiz tarafından gözaltına alınarak adli makamlara teslim edilmiş ve tutuklanmıştır. Ayrıca söz konusu olay bahane edilerek ilimizde yaşayan muhacir misafirlerimizin iş yerlerine ve mallarına zarar verenlerle ilgili yasal işlem başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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OLAY

Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde dün henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin, 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine toplanan bir grup, şüpheliye ait olduğunu düşündüğü eve zarar vermek istemişti.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri grubun saldırı girişimini önlemiş, daha sonra bir grup, bölgedeki bazı iş yerleri ile araçlara zarar vermişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Çocuk istismarı tutuklama

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