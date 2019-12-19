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Adana'daki parkta vatandaşlar dilencilerden şikayetçi!

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Adana'daki Merkez Park'a ailesi ve arkadaşlarıyla gezmeye gelen vatandaşlar, dua kitabı satma bahanesiyle dilenenlerden dertli. Dilencilerden rahatsız olduğu dile getiren Gaye Gürışık "Parktaki dilenciler çok rahatsız edici bir konu, burada rahatlıkla yürüyemiyoruz. Hayvanlarımızı gezdiremiyoruz, bırakmıyorlar peşimizi." diye konuştu.

Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Merkez Park’ta dilenciler, banklarda oturan vatandaşları ‘dua kitabı’ satma bahanesiyle para almak için taciz ediyor. Kameralara yansıyan görüntülere göre dilenciler, para alana dek yanından ayrılmadıkları vatandaşları rahat bırakmıyor. Dilenciler paralarını aldıktan sonra park içerisinde yürüyen ve diğer banklarda oturan vatandaşlara doğru yönelerek aynı yöntem ile rahatsız edip para dilenmeye devam ediyor.

"SÜREKLİ ONLARIN TACİZLERİNE MARUZ KALIYORUZ"

Dilencilerden rahatsız olduğu dile getiren Ceren Kayan, "Parktaki dilenciler yüzünden hiç rahat yürüyemiyoruz. Sürekli onlarıN tacizlerine maruz kalıyoruz. Sadece kendimi köpeğimle yürüyüş yaparken rahat hissediyorum" dedi.

"BIRAKMIYORLAR PEŞİMİZİ"

Gaye Gürışık ise, "Parktaki dilenciler çok rahatsız edici bir konu, burada rahatlıkla yürüyemiyoruz. Hayvanlarımızı gezdiremiyoruz, bırakmıyorlar peşimizi. Sürekli para istiyorlar. Çok rahatsız edici bir durum. Parktaki dilencilerle ilgili bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Çünkü bu konuda çok rahatsızız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana merkez park dilenci

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
dini kimler kimler istismar edip ne vurgunlar yapmadı ki, 3 kuruşluk dua kitabı satan gariban istismar edince mi kötü oluyor ? zaten ne olursa hep en alttakine olur...
içlerinde 1 tane gerçek yok. satanların alayı müptezel.vantuz gibi yapışıp bırakmıyorlar. tabi görmeyen yaşamayan bilemez.sıkıysa tersle ya da kov.
gariban dediginin bir cogu torbacilik yapiyor bursadada var ayni tiplerden bulasinca birakmiyorlar yakasini insanin
Güvenlik görrvlisine ver yetkiyi parka gelenleri rahatsız eden olursa joplasın, kimsede para vermesin kurtulmak için veriyosunuz onlarda herkese salça oluyor....
tersleyin kovun sizde onlarla uğraşın
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