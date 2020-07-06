Adana Demirspor 2-2 Altay (Maç Sonucu)

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile Altay karşı karşıya geldi.
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.
Ev sahibi ekibin gollerini Erkan Zengin (P) ve Hasan Kılıç kaydederken, deplasman ekibinin sayıları Erhan Kartal ile Marco Paixao'dan geldi.
Bu skorun ardından Adana Demirspor 55 puana yükselirken, Altay 51 puan ile haftayı kapattı.
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